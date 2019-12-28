لأول مرة من سنوات.. مدرجات إستاد الإسكندرية ممتلئة جماهير الإسماعيلى والاتحاد| شاهد

يشهد ملعب استاد الإسكندرية، تشجيعا حماسيا منذ اللحظة الأولى من انطلاق مباراة الاتحاد والإسماعيلي، من جانب جماهير وعشاق زعيم الثغر الموجودة بالملعب و جماهير الإسماعيلى، لمساندة فريقهم في البطولة العربية.



وكانت إدارة نادي الاتحاد السكندري قد أعلنت عن الحصول على الموافقات الأمنية بشأن حضور ٧ آلاف مشجع داخل ملعب استاد الإسكندرية، لمؤازرة فريقها أمام الإسماعيلي في البطولة العربية للأندية.



الاتحاد السكندري يستضيف نظيره الإسماعيلي في اللقاء المقام حاليًا، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات لقاء الذهاب بدور الثمانية بكأس محمد السادس للأندية ٢٠١٩ بالبطولة العربية للأندية.