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توك شو

من دبى.. كريستيانو رونالدو: هذا هو طموحى بعد الاعتزال

السبت 28/ديسمبر/2019 - 08:57 م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
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حمزة شعيب
أكد كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، أنه سيعتزل اللعب عندما يجبره جسده على ذلك ، لافتا إلى رغبته في إكمال دراسته والعمل في هوليوود كممثل سينمائي.

تصريحات اللاعب البرتغالي جاءت في ندوة تحت عنوان "مواجهة التحديات على نهج كريستيانو" ، والتي عقدت ضمن فعاليات النسخة الرابعة عشرة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي اليوم السبت.

وتشهد دبى حاليًا، تواجد مجموعة من نجوم كرة القدم العالمية، لقضاء إجازة رأس السنة، والمشاركة فى بعض الفعاليات الرياضية، وفى مقدمتهم البرتغالى كريستيانو رونالدو.

وقال رونالدو "آمل أن أعيش أكثر من 50 عامًا وأرغب في الاستعداد لمواجهة صعوبات الحياة الجديدة ، مثلا المشاركة في فيلم من انتاج هوليوود، عليك الاستعداد جيدا لذلك، عليك أن تتحصل على أعلى مستوى في اللغة الإنجليزية لتقديم أفضل أداء، و عليك أيضا أن لا تكون متوترا، من الصعب بالنسبة لي أن أكون متوترًا في رياضة كرة القدم، لأنني كنت على استعداد لذلك طوال حياتي "
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