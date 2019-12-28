بالأسماء.. ننشر تشكيل هيئة مكتب نادي قضاة مصر

كشف مصدر قضائي، استقرار مجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن رئيس النادي، نائب رئيس محكمة النقض، على التشكيل النهائي لهيئة مكتب مجلس الإدارة، عقب أول اجتماع للمجلس بتشكيله الجديد بعد الانتخابات التي أجريت يوم الجمعة الماضية والتي أسفرت عن فوز القائمة كاملة عدا مقعد واحد، وذلك بمقر نادي شامبليون بعد تطويره.



وقال المصدر إن التشكيل جاء كالتالي: المستشار أبو الحسين فتحي قايد وكيل أول النادي، والمستشار محمد صبحي سكرتير عام للنادي، والمستشاران أحمد سمير وشادي خليفة سكرتيران عامان مساعدان، كذلك تولى المستشار حازم أبو سديرة أمين الصندوق للموازنة، والمستشار حازم رسمي وكيل ثان للنادي بجانب منصب أمين الصندوق للصندايق الخاصة، فيما تولي المستشار طارق أبو زيد وكيل ثان للنادي.



وبالنسبة للجان الفرعية، فقال المصدر أنه تم إرجاء تشكيلها للجلسة القادمة.



وكان مجلس إدارة نادي قضاة مصر، قد عقد، أمس الجمعة، أولى جلساته بتشكيله الجديد برئاسة المستشار محمد عبد المحسن.



وقال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي للنادي، أنه خلال اللقاء تم توجيه الشكر والامتنان لمجلس القضاء الأعلى الموقر و أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات وللقضاة أعضاء الجمعية العمومية.



وأضاف أنه تم تشكيل هيئة المكتب؛ كما تم وضع الرؤية اللازمة للإعداد لفعاليات الاحتفالية الكبرى التي ستقام بمناسبة افتتاح نادي القضاة بشامبليون بعد الانتهاء من أعمال التطوير الشامل والحضاري التي تمت به وسيتوج الاحتفال بتوجيه الدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لحضور مراسم افتتاح هذا النادي العريق الذي سبق وأن افتتحه الملك فاروق عند إنشائه في عام ١٩٤٩.