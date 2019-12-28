بدء اختبارات الأئمة في مراكز الثقافة الإسلامية

عقدت وزارة الأوقاف اليوم السبت الاختبار التحريري للدارسين بالمراكز الثقافية الإسلامية التابعة للوزارة للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠م ، والتي يبلغ عددها (٣٢) مركزًا ثقافيًّا .



وأضافت الوزارة في بيان لها ، أن عدد الدارسين بهذه المراكز قد بلغ هذا العام (٢٧٨٠) دارسًا، بواقع (١٥٠٠) دارسًا بالفرقة الأولى ، و(١٢٨٠) دارسًا بالفرقة الثانية ، ومن المقرر أن يستمر الاختبار التحريري حتى يوم الاربعاء ٨ يناير المقبل .



من ناحية اخرى بدأ اليوم السبت الأسبوع التدريبي الرابع لدورة تنمية المهارات الإعلامية الثالثة , حيث التدريب العملي بمعهد الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو على إعداد وكتابة الإسكربت وإعداد البرامج وأشكالها .



وانعقد اليوم التدريبي بفعاليات متنوعة تشمل محاضرة عن البرامج وإعدادها ، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بأبنائها من الأئمة المتميزين لتنمية الجوانب العلمية والإعلامية ، وسُبل التواصل العصري الحديث ، والسعي الدءوب لمواكبة مستجدات العصر ، وصقل المهارات الإعلامية لديهم ، وفي ضوء التعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة التعليم العالي والهيئة الوطنية للإعلام .

