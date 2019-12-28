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ديني

بدء اختبارات الأئمة في مراكز الثقافة الإسلامية

السبت 28/ديسمبر/2019 - 09:04 م
جانب من الاختبارات
جانب من الاختبارات
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عبد الرحمن محمد
عقدت وزارة الأوقاف اليوم السبت الاختبار التحريري للدارسين بالمراكز الثقافية الإسلامية التابعة للوزارة للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠م ، والتي يبلغ عددها (٣٢) مركزًا ثقافيًّا .

وأضافت الوزارة في بيان لها ، أن عدد الدارسين بهذه المراكز قد بلغ هذا العام (٢٧٨٠) دارسًا، بواقع (١٥٠٠) دارسًا بالفرقة الأولى ، و(١٢٨٠) دارسًا بالفرقة الثانية ، ومن المقرر أن يستمر الاختبار التحريري حتى يوم الاربعاء ٨ يناير المقبل .

من ناحية اخرى بدأ اليوم السبت الأسبوع التدريبي الرابع لدورة تنمية المهارات الإعلامية الثالثة , حيث التدريب العملي بمعهد الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو على إعداد وكتابة الإسكربت وإعداد البرامج وأشكالها .

وانعقد اليوم التدريبي بفعاليات متنوعة تشمل محاضرة عن البرامج وإعدادها ، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بأبنائها من الأئمة المتميزين لتنمية الجوانب العلمية والإعلامية ، وسُبل التواصل العصري الحديث ، والسعي الدءوب لمواكبة مستجدات العصر ، وصقل المهارات الإعلامية لديهم ، وفي ضوء التعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة التعليم العالي والهيئة الوطنية للإعلام .
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