6 ملايين مشاهدة.. موظفة شرسة تسحل لصا حاول سرقة متجرها .. فيديو

أظهر فيديو درامي تداوله رواد موقع التغريدات الشهير تويتر يوم الخميس الماضي، موظفة بمتجر الكتروني يدعى هاوي بست باي ، وهي تسحل لص حاول سرقة محتويات المتجر.



ويبين الفيديو المنشور عبر صحيفة "ديلي ميل"، ان الموظفة شجاعة منعت لص من سرقة أحد محتويات المتجر الإلكتروني بمدينة يمولو، بهاواي.



وأفادت الصحيفة أن الفيديو المتداول شوهد لأكثر من 6 ملايين مرة.



وكشف الفيديو الموظفة ذات القوة البدنية وهي تمسك باللص وهو يهرب بأحد الصناديق من المتجر، لتقوم بسحبه وضرب في الباب لعدة مرات قبل أن يفر بالبضاعة المسروقة.





