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محافظات

شمال سيناء: انتهاء مهلة التصالح في المباني المخالفة في هذا التوقيت

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 03:05 ص
إزالة المباني المخالفة
إزالة المباني المخالفة
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احمد صالح
قال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إن المحافظة تواصل تلقي طلبات التصالح بمخالفات البناء بشمال سيناء لمدة 6 أشهر طبقًا للقانون، اعتبارًا من شهر يوليو الماضي.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان في مجالس المدن لتلقي طلبات المواطنين، مشددًا على ضرورة التيسير على المواطنين بشرط عدم مخالفة القانون، ،مؤكدا أنه يتم قبول الطلبات من خلال اللجان المشكلة لتلقي طلبات المواطنين في مجالس المدن ،بدون المستندات والأوراق المطلوبة، علي أن يقوم المواطن باستيفائها فيما بعد.

ويقوم المواطن بتقديم الطلبات عن طريق مركز خدمة المواطنين بمجلس المدينة ، ويقوم بدفع رسوم الطلب بقيمة ٥٠٠ جنيه على أن يقوم بتقديم الاوراق المطلوبة فيما بعد وذلك لإدراجه ضمن كشوف المتقدمين للتصالح فى قانون مخالفة تراخيص المبانى ومن يخالف ذلك لن يستفيد من القانون بعد انتهاء المهلة المحددة والتي ستنتهى فى ٢٠٢٠/١/٨ م وسيتم تطبيق وتنفيذ القرارات الصادرة ضده بخصوص مخالفة البناء.

وقال العميد ماجد محمد احمد،رئيس مدينة العريش، ان عدد من تقدموا للتصالح على المبانى المخالفة بلغ 800 مواطن منذ مناشدة المواطنين بضرورة الاستفادة من قانون التصالح.

وأكد أن القانون يوجد به تسهيلات كثيرة للمواطن، مطالبًا المواطنين بضرورة الانتفاع بالقانون وتقديم المستندات المطلوبة قبل انتهاء المدة.
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