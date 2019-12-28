إيهاب جلال: نسعى للفوز بمباراة الغد أمام بيراميدز وتصدر المجموعة

أكد إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري تركيز لاعبيه التام في مباراة الغد والتي يخوضها الفريق بهدف الفوز سعيًا لتصدر المجموعة والاقتراب أكثر من الصعود إلى دور الثمانية، مضيفًا أن المباراة التي جمعت بين الفريقين قبل أيام ببطولة الدوري جعلت من كلا الفريقين كتابًا مفتوحًا للآخر، مشيرًا إلى تقديره التام لفريق بيراميدز بما يضمه من لاعبين متميزين في كافة الخطوط.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد الإسكندرية وأداره الإعلامي مصطفى طنطاوي قبل يوم واحد من مباراة الجولة الثالثة من المجموعة الأولى للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها السابعة عشر



وعن تأثير غياب عدد كبير من اللاعبين على اداء فريق المصري ، أكد "جلال" أنه يسعى لتجهيز جميع اللاعبين الموجودين بقائمة الفريق حتى لا يتأثر الفريق بغياب اي من اللاعبين ، معربًا عن أمله في سرعة تماثل أحمد جمعة قائد هجوم الفريق للشفاء نظرًا لما يمتلكه من خبرات تسهم بشكل كبير في تطور الأداء الهجومي للفريق.



