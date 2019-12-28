لدفع الصناعة.. محافظة بنى سويف يبحث سبل التعاون مع الغرفة التجارية

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اجتماعا مع عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية لبحث سبل التعاون في الدفع بعدد من الموضوعات المتعلقة بالصناعة والتجارة بدائرة المحافظة.



جاء ذلك في حضور اللواء هشام شادي السكرتير العام ، وحسن جعفر رئيس الغرفة التجارية وسكرتير عام اتحاد الغرف ، واعضاء الغرفة :ومحمد عاصي، محمود رسمي ، ومروة شعبان ، احمد حسانين ، كريم عيد مبارك ، ربيع محمد ، ايمان الحميلي ، والياس ممدوح ، احمد سيد ، احمد عبد المجيد.



وناقش المحافظ مع أعضاء المجلس ، أهم الأنشطة والجهود التي تقوم بها الغرفة ، واجراءات تفعيل دورها في الدفع بجهود المحافظة في المجالات التجارية والصناعية ، وتوفير السلع بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين ، مؤكدا على أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الغرفة في عدد من الملفات الهامة بالمحافظة ، بما ينعكس نتائجه وعوائده على مستوى معيشة المواطن السويفي ، ويدفع بخطة المحافظة التنموية ، ضمن الخطة العامة للدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.



واستمع محافظ بني سويف لمطالب أعضاء الغرفة التي تستهدف تنمية دور الغرفة ، وتدعيم كيانها الوظيفي والعملي ، معربين عن شكرهم للمحافظ على حرصه على لقائهم ، ودمجهم في منظومة التنمية بالمحافظة ، وضمن فريق عمل يعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ توجيهات وأهداف الدولة .



وشملت الموضوعات التي تمت مناقشتها عدد من الملفات المهمة منها: دعم تنفيذ سلاسل تجارية بالمحافظة خاصة وبني سويف تمتلك فرص واعدة في هذا المجال ، والتوسع في اقامة منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة للجمهور ، وملف المستثمرين المتعثرين بالمناطق الصناعية ، والتعاون في مجال توفير فرص عمل للعمالة المدربة ، واقامة مشروعات استثمارية طموحة تواكب وتخدم المشروعات القومية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة في مجالات الصناعة والزراعة والمشروعات الخدمية .