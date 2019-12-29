كبسولة النشاط ورفع الحرق وزيادة المناعة صباحاً ومساءً

كشفت الدكتورة سكينة جمال أخصائى التغذية ،عن كبسولة سحرية لرفع النشاط وزيادة الحرق ورفع مستوى المناعة ،ونصحت بتناولها صباحا على الريق ومساء قبل النوم .





وقالت "أخصائى التغذية " إن تناول معلقة صغيرة من بذرة الكتان " سواء مطحونة أو بدون هي عبارة عن كبسولة خارقة للعديد من الفوائد الصحية ،لنسف الوزن الزائد ورفع معدل الحرق وتقوية المناعة ورفع القدرة الجسدية وذلك عن طريق القلب ،لأن بذور الكتان تحمى القلب والشرايين وتساعد على قمع الشهية ولها فوائد أخرى كثيرة.





ملعقة على الريق من بذرة الكتان وأخري قبل النوم ،لها فوائد عديدة أيضا لتنظيف الجهاز الهضمي ،وليس هذا فقط وأنما أيضا تخلص الجسم من السموم والألتهابات الداخلية .



