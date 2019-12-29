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اقتصاد

بنك مصر: 23.3 مليار جنيه محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عام

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 05:05 ص
بنك مصر
بنك مصر
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محمد يحيي
أعلن بنك مصر برئاسة محمد الإتربي، عن وصول محفظة قروض قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية العام المالي الماضي المنتهي في يوليو 2019؛ إلى 23.3 مليار جنيه بزيادة بلغت 12.4 مليار جنيه عما كانت عليه في العام المالي قبل السابق إذ سجلت حينها 10.9 مليار جنيه.

قال البنك عبر مؤشرات أداءه المالي عن العام المالي الماضي، أن معدل زيادة محفظة القروض سجلت 114% بإجمالي 121 ألف عميل في يونيو 2019 ومقارنة بـ 85 ألف عميل في العام المالي 2018/2017 السابق بزيادة قدرها 35 ألف عميل بمعدل نمو قدره 41%.

وأوضح " الإتربي" أن البنك مول 78 ألف عميل بمبادرة مشروعك والتي بدأت في مارس 2015 حتي نهاية يونيو الماضي إذ بلغت محفظتها 6.4 مليار جنيه، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.

أضاف "الإتربي" أن تلك المبادرة استهدفت القضاء علي معدلات البطالة والفقر للشباب والمرأة المعيلة على مستوى المحافظات والمناطق الأكثر احتياجا.
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