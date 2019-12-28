دونجوان كل الأجيال.. خالد النبوى ينشر صورة مع حسين فهمى

شارك النجم خالد النبوي، جمهوره بصورة جمعته بالفنان الكبير حسين فهمي، عبر حسابه الشخصي على تطبيق "إنستجرام".



وكتب "خالد" تعليقا على الصورة: "صاحبي المبهج دونجوان كل الأجيال".



يذكر أن خالد النبوي عرض له مؤخرًا مسلسل "ممالك النار" الذي جمع عددًا من نجوم العالم العربي منهم رشيد عسّاف، محمود نصر، ياسين بن قمرة، سهير بن عمارة، كندة حنا، عبدالمنعم عمايري، نضال نجم، خالد نجم، سعد مينا، خالد كمال، محمد حاتم، بهاء ثروت، محمد جمعة، محمود حافظ، يزن السيد، ديما قندلفت، عبدالرحيم حسن، لبنى ونس، علاء قاسم، على صطّوف، ورامز أسود.



وينتظر الفنان خالد النبوى، عرض فيلمه"يوم وليلة"، الذي تأجل عرضه أكثر من مرة، وتدور أحداث الفيلم حول أحد الضباط الذي يتولى البحث في بعض القضايا الاجتماعية، وخاصة تلك القضايا التي تتعلق بأزمات الفقراء داخل مولد السيدة، والمشاكل التي يتعرضون لها.



"يوم وليلة" من بطولة خالد النبوي، ودرة، وأحمد الفيشاوي، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، وهو ﺗﺄﻟيف يحيى فكري، وﺇﺧﺮاﺝ أيمن مكرم، وإنتاج الريماس للإنتاج الفني والسينمائي - المرايا للإنتاج الثقافي.





