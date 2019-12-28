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فن

قبل أيام من انطلاقة نانسي عجرم تشوق جمهورها بـ ذا فويس كيدز الموسم الثالث

السبت 28/ديسمبر/2019 - 09:55 م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من كواليس برنامج ذا فويس كيدز .

وظهرت نانسي عجرم خلال بالصوره بجوار كرسي لجنة التحكيم التي تشارك بها وعلقت علي الصوره قائلة " ها نحن ذا يناير".

ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "منوره" و " بالتوفيق ان شاء الله" و "ان شاء الله فريقك ياخدها الموسم ده" و "مبروووك عليكي".

ومن المقرر ان تبدأ قناة MBC1، عرض حلقات الموسم الثالث من برنامج اكتشاف المواهب الشهير "ذا فويس كيدز"، مساء يوم السبت الموافق 4 يناير المُقبل
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