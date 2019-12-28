قبل أيام من انطلاقة نانسي عجرم تشوق جمهورها بـ ذا فويس كيدز الموسم الثالث

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من كواليس برنامج ذا فويس كيدز .



وظهرت نانسي عجرم خلال بالصوره بجوار كرسي لجنة التحكيم التي تشارك بها وعلقت علي الصوره قائلة " ها نحن ذا يناير".



ولقيت الصورة ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "منوره" و " بالتوفيق ان شاء الله" و "ان شاء الله فريقك ياخدها الموسم ده" و "مبروووك عليكي".



ومن المقرر ان تبدأ قناة MBC1، عرض حلقات الموسم الثالث من برنامج اكتشاف المواهب الشهير "ذا فويس كيدز"، مساء يوم السبت الموافق 4 يناير المُقبل