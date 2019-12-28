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سيارات

ابتداء من اليوم.. شارع الثورة اتجاه واحد

السبت 28/ديسمبر/2019 - 09:58 م
ابتداء من اليوم
ابتداء من اليوم شارع الثورة اتجاه واحد
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اشرف عطية
أصبح شارع الثورة، اتجاها واحدا في اتجاه طريق السويسـ بداية من اليوم، بحيث يكون اتجاه واحد من الكورية الي كوبري الاتوستراد أو المشير أبوغزالة.

وجرى تعديل المسار للقادمين من طريق السويس في اتجاه مصر الجديدة بحيث يلزمون المسار الاجباري في اليمين بعد كوبري المشير أبوغزالة ويقومون بالدخول في طريق حسين كامل اجباريًا في اتجاه واحد فقط.

وكانت الإدارة العامة للمرور قررت إغلاق كوبرى الجلاء بميدان الطيران بمصر الجديدة بالاتجاهين، لاستكمال أعمال التطوير التي تشهدها المنطقة.

وأغلق الكوبري في عدد من الأيام وتم فتحه في أيام أخري مع تحويلات مرورية شملت القادم من محور العروبة اتجاه مسطح كوبرى الجلاء يمينا شارع النزهة والدوران، والعودة إلى شارع النزهة، يمينًا شارع أبوبكر الصديق والدوران والعودة واستكمال السير يمينا شارع العروبة أو طوليا باتجاه شارع النزهة وأبوبكر الصديق.
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