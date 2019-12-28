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فن

عش كما تحب ودعك من الآخرين.. رولا سعد تبهر متابعيها فى أحدث ظهور.. شاهد

السبت 28/ديسمبر/2019 - 10:11 م
رولا سعد
رولا سعد
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محمد بدران
شاركت المطربة اللبنانية رولا سعد، جمهورها، صورة جديدة لها، عبر حسابها على موقع "إنستجرام".


وظهرت رولا سعد خلال الصورة، مرتدية قميص بيج مكشوف البطن، وبنطلون كحلى، ونظارة شمس، أبرز واجمالها ورشاقتها، ووضعت ميكب بألوان مناسبة لبشرتها أبرز جمالها، وتركت شعرها الأشقر منسدلًا بطريقة جذابة".


وعلقت رولا سعد على الصورة: "عش كما تحت انت ودع الاخرين يقولون مايريدون قوله فهذه حياتك انت ".


وطرحت المطربة رولا سعد مؤخرًا كليب أغنيتها الجديدة "دكان شلاطة" عبر قناتها على يوتيوب.


أغنية "دكان شلاطة" من كلمات فضل الراوى، ألحان بينو، توزيع رامى، والكليب من إخراج إيهاب عبد اللطيف، وهى من نوعية الأغانى المصرية الشعبية التى تقدمها رولا سعد باللهجة المصرية وتم تصويرها داخل ديكور خاص بالحارة الشعبية.


يذكر أن رولا سعد طرحت كليب "اتقدم يا فرعون"، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، مع انطلاق كأس الأمم الإفريقية السابقة التي استضافتها مصر.


وأهدت رولا سعد كليب "اتقدم يا فرعون" للشعب المصري، وللنجم محمد صلاح وكذلك لدعم منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

عش كما تحب ودعك من الآخرين.. رولا سعد تبهر متابعيها فى أحدث ظهور.. شاهد
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