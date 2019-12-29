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اقتصاد

خلال شهرين.. الحكومة تتسلم كميات من الزيت التمويني استعدادا لـ رمضان

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 07:02 ص
بطافات تموينية
بطافات تموينية
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محمد صبيح
تتسلم وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية كميات من الزيت الصويا الخام خلال الشهرين المقبلين، لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وأعلن أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات له، أن تلك الكميات تم الاتفاق عليها من الشركات المحلية لتدبير احتياجات البلاد خلال شهر رمضان المعظم، بحيث يتم توفير تلك السلع بالسوق بسعر تنافسي للمواطنين.

أشار إلي أنه تم الاتفاق علي توريد 35 ألف طن من الزيت الخام، ضمن اهتمامات الوزارة بمنع حدوث أي اختناقات بالأسواق وتوفير السلع للمواطنين بسعر تنافسي.

أضاف أن الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية علي مستوي المحافظات ستتولي عمليات توزيع الزيت عبر المنافذ الثابتة والمتنقلة وعبر مشروع " جمعيتي"، بالإضافة لسلع تموينية أخرى  وعمليات المتابعات الميدانية الدورية التي تقوم بها الوزارة للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة و منع تداول منتجات مضرة بصحة المستهلكين.
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