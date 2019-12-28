ريم مصطفى تكشف عن أصعب دور في مشوارها الفني.. فيديو

قالت الفنانة ريم مصطفى، إن أصعب الأدوار التي قدمتها هي دورها في مسلسل "نصيبي وقسمتك" الجزء الأول، حلقة "مرة واحد ليبرالي".



وأضافت ريم مصطفى، في حوارها ببنرامج «on set» المذاع على فضائية «on e» أن الدور الذي قامت به في حلقات «مرة واحد ليبرالي» يجسد فتاة عاشت حياة صعبة، وتنتحر في النهاية.



وأوضحت الفنانة ريم مصطفى، أنها خرجت من حالة الدور فيما بعد بصعوبة، مشيرة إلى أنها استغرقت فترة طويلة في دراسة شخصية الفتاة، والتي تعرضت لمواقف وظروف صعبة عديدة.



