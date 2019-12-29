توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 29 /12 /2019 مهنيا وعاطفيا وصحيا

برج الحمل





برج الثور:

مهنيًا: دافع عن إنجازاتك خلال هذا اليوم ولا تتهاون بها، فالجميع يحاول أن يدفعك إلى مواجهة قرارات صعبة ومصيرية

عاطفيًا: خفف من الوهج العاطفي هذا اليوم ، ويتحدث عن خيبة أمل فى حبيب أو مشاكل زوجية خفيفة

صحيًا: من الحكمة الا تجهد نفسك، انتبه للقلب والعيون ولا تهمل صحتك إطلاقًا



برج الجوزاء:

مهنيًا: عليك أن تقتنع بما كتب لك، فالعمل الذي تؤدّيه اليوم هو مصدر رزقك ولا بديل عنه أقله في المدى المنظور

عاطفيًا: يعدك الفلك بفترة عاطفية جيدة وأوقات سعيدة، فلا تقدّم على أعمال عشوائية للفت نظر الشريك

صحيًا: لا تثق بما يمكن أن يتحمله جسدك من مرض، بل سارع إلى زيارة الطبيب



برج السرطان:

مهنيًا: لا تهتم بتصرفات الآخرين، فكثيرون منهم يعتمدون أسلوبًا خاصًا لدفعك إلى اتخاذ قرارات عشوائية

عاطفيًا: عليك أن تترك المجال للشريك للتعبير عن رأيه، فقد تكون نصيحته مهمة وفي مكانها الصحيح وتساعدك في بعض الأمور

صحيًا: عليك عدم تجاهل ارتفاع ضغط الدم إذا رافقته اضطرابات قلبية أو تمدّد في الأوردة



برج الأسد:

مهنيًا: تسعى هذا اليوم للخروج من حالة الفوضى والضياع والتوتّر وتصحيح مسار الجوّ العام، و وضع النقاط على الحروف في القضايا العالقة.

عاطفيًا: اذا كنت مرتبط فإنك هذا اليوم تركّز جهودك على تصحيح الأخطاء التي ارتكبتها بحق الشريك، وتساعدك بذلك الحظوظ.

صحيًا: تكون قادرًا على تحمّل الألم الجسدي لكن في نهاية المطاف يجب استشارة الطبيب .



برج العذراء:

مهنيًا: مزاجك المتقلب لن يساعدك كثيرًا، لذا عليك تبديل أولوياتك لبلوغ أهدافك التي حددتها لنفسك وقطع الطريق أمام المصطادين في المياه العكرة

عاطفيًا: عليك أن تكون صريحًا مع الشريك، لأنّ الحقيقة ستظهر عاجلًا أم آجلًا، عندها تتعقد الأمور أكثر فأكثر وتصبح عاجزًا عن إيجاد الحلول

صحيًا: تقوم بتمارين رياضية بين وقت وآخر إلا أن ذلك لا يكون عن اقتناع وهواية بل لأنك مجبر على ذلك



برج الميزان:

مهنيًا: لا تتمادَ في أفكارك السود، بل ضع حدًّا لها، وغضّ النظر عن كل ما تقع عليه عيناك من أخطاء يرتكبها بعض الزملاء

عاطفيًا: حاول ان تنظر إلى محاسن الحبيب وإيجابياته وتمسّك بها وكن متسامحًا معه إلى أقصى حد، فهو شريكك في النهاية والوحيد الذي سيلازمك حتى النهاية

صحيًا: انفعالاتك المفاجئة غالبًا ما تكون نتيجة التوترات العصبية التي تواجهك في مجالك المهني



برج العقرب:

مهنيًا: يفتح الفلك اليوم صفحة جديدة من المواجهات المهنية، فتحسم أمرك ابتداء من اليوم وتتخذ قرارات لم يتوقعها أحد

عاطفيًا: لا تسمح لبعض المغرضين التدخل في حياتك العاطفية وتشويش العلاقة بينك وبين الشريك، فالعلاقة الجيدة بينكما تغيظهم أكثر مما تتصور

صحيًا: ينصحك الفلك بعدم الجلوس مطولا تحت اشعة شمس فصل الشتاء لانو ضررها اكثر من دفئها



برج القوس:

مهنيًا: يحذرك الفلك اليوم من مواجهات، والوضع المضطرب المحيط بك في عملك يحتم عليك عدم التسرّع الذي يودي بك إلى اتخاذ مواقف بعيدة عن قناعاتك

عاطفيًا: إذا أردت المضيّ في علاقتك الجديدة، عليك إنهاء علاقتك بالشريك لئلا تبقى أسير الضياع والضلال الذي يعقد العلاقة

صحيًا: تفاءل دائمًا بالخير، ولا تفسح الطريق أمام اليأس ليتسلل إلى نفسيتك وتاكد ان هذا الامر سينعكس بالايجاب على صحتك



برج الجدي:

مهنيًا: حماستك الزائدة للوقوف إلى جانب الآخرين لن تورّطك في مواجهات، لكن تمهّل فهذا أفضل، وعليك الحذر من بعض الأشخاص المتسترين بأثواب الحملان

عاطفيًا: إسداء النصائح قد يكون نافعًا، لكنّ العمل بموجبها يفرض عليك قيودًا لم تكن تتوقعها على الإطلاق، وخصوصًا هذا اليوم

صحيًا: إبحث جيدًا عن الأسباب التي تجعلك في حال قلق دائم، قد يكون ذلك في العمل أو في العلاقة بالمحيط



برج الدلو:

مهنيًا: يعدك الفلك اليوم بأجواء مهنية مريحة، وكن مستعدًا للمرحلة المقبلة فهي تتطلب منك الكثير من الوقت والصبر

عاطفيًا: أعط الحبيب المزيد من الوقت ليفكر في مستقبل علاقته بك، اتخذ القرار المناسب لتحديد الأطر الواضحة للمستقبل العاطفي

صحيًا: إذا أمعنت في تناول الأكل بكثرة فقد تصاب بمشاكل في الجهاز الهضمي فحاول يا عزيزي الدلو اختيار الاكل الصحي





برج الحوت:

مهنيًا: تسنح لك الفرصة للمصالحة ولإعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي مع من اختلفت معهم أخيرًا فى العمل كما ان الفلك يقف معك فى المشاريع القادمة

عاطفيًا: تعيش لحظات جميلة جدًا تستعيد خلالها ثقة الحبيب بك، وتتحرّر من العقد والتحفظات والعزاب اليوم مناسب للقاء الحبيب المنتظر

صحيًا: إنه يوم مناسب لإعادة العافية إلى صحتك من خلال ممارسة الرياضة

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الاحد 29 ديسمبر 2019 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج ماغى فرح على صفحتها الشخصية لموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .مهنيًا: يتدخل أحد الزملاء ويلطّف الأجواء في العمل بسبب الخلافات الحادة التي حدثت في المدة الأخيرة مع أحد المقربين معك فى العملعاطفيًا: تبحث في شؤون عاطفية، وتكترث لمعلومات وأخبار جديدة، وقد تنشأ علاقة جديدة تبصر النور في القريب العاجلصحيًا: الاضطراب الحاصل في القلب سببه الإرهاق العائد لمجهود رياضي