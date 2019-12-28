جرين هيلز يجهز احتفالا لأعضائه بمناسبة رأس السنة

أعد مجلس إدارة نادي جرين هيلز بالشروق برئاسة الدكتور تامر السعيد أضخم احتفالية في تاريخ النادي احتفالا برأس السنة حيث حرص المجلس على التعاقد مع أفضل المطربين والفرق الموسيقية.



وأعلن جميع أعضاء المجلس ومسئولو النشاط الثقافي ومدير النادي العميد علاء وفا الطوارئ استعدادا لاستقبال أعضاء النادي في الاحتفالية الضخمة للاحتفال بالسنة الجديدة 2020.



وأتم الدكتور تامر السعيد رئيس مجلس الإدارة الاتفاق مع المطربين أحمد جمال ومصطفى حجاج لإحياء الحفل مع الفرقة الموسيقية سبايس مكس ومن المقرر ان تبدأ الاحتفالية في الرابعة عصرا بعروض الدي جي وقرر المجلس ان يكون دخول الحفل مجانا لاعضاء جرين هيلز.



وحرص رئيس النادي على توجيه الدعوة لجميع الأعضاء للحضور والاحتفال بالسنة الجديدة والتي نتمنى أن يكون عام خير علي مصر والمصريين.



ووجه السعيد الشكر لزملائه أعضاء مجلس الادارة وجميع العاملين بالنادي لجهدهم الكبير من أجل أن تظهر الاحتفالية بالشكل الذي يليق بجرين هيلز واعضائه.