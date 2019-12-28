بنك مصر يمول 8 صفقات بـ 20.45 مليار جنيه في العام المالي الماضي





اعلن بنك مصر برئاسة محمد الإتربي، عن اتمام 8 صفقات تمويل بـ20.45 مليار جنيه علي مدار العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2019 علي مستوي القطاعات الاقتصادية المختلفة.





قال " الإتربي" عبر مؤشرات الأداء المالي للبنك علي مدار العام 2018 /2019 الماضي، أن تلك القطاعات شملت " الاستثمار العقاري، النفط والغاز، مواد البناء، الخدمات المالية" بالاضافة لضمان التغطيات المالية للبنك بـ10 مليارات جنيه لتلك العمليات.





أوضح " الإتربي" أن قروض العملاء سجلت ارتفاعا لـ272 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي بعد أن كانت 221 مليارا في العام السابق له بزيادة بلغت 48 مليار جنيه بنمو قدره 23.1%.



