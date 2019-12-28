وليد سليمان يتصدر تويتر بعد إحرازه أول أهداف الأهلي أمام بلاتينيوم

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #وليد_سليمان بعد إحرازه الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك فريق نادي بلاتنيوم بالمباراة التي تجمع بينهم الآن على إستاد السلام في إطار مواجهات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :



‏واحدة من بصمات رينيه ڤايلر على لعيبة الاهلي ارتفاع معدل التهديف عند وليد سليمان واتقانه لضربات الرأس وقدرته على تسجيل أهداف منها رغم انه مش فرود . . قدام الجونة هاتريك ومنهم واحد براسه والاسماعيلي براسه وانهاردة براسه#وليد_سليمان



‏وليد سليمان...آخر ما تبقى من جيل عنده شخصية الأهلي في الDNA بتاعه وروح الفانلة الحمراء بتتجسد في أدائه طوال السنين مهما تغير مدربون ولاعبون#وليد_سليمان



‏جوووووول الحاوي وليد سليمان♥️🌹🦅💪❤️‎#يلا_يا_اهلي



‏‎رغم قصر القامة إلا أنا رائع في العاب الهواء انه

وليد سليمان



‏الأهلي محتاج حد يمسك كورة ف التلت الهجومي بتاعنا ومحتاج واحد يخلق فرص لأن نص ملعبنا تقريبا ضاع مننا ف اخر تلت ساعه فمن رأيي قفشه مكان وليد سليمان أو الشيخ لأن قفشه عنده القدره انه يمسك كوره ويخلق فرص ✋💪



#‏‎وليد_سليمان صاحب أداء ممتاز دائما 💪💪



‏من اكبر انجازات فايلر مع الأهلي مستوي #وليد_سليمان والله



