ماليزيا تفتتح قنصليتين في مدينتي رام الله وغزة

أعلنت السلطات الماليزية اليوم السبت عزمها إفتتاح قنصليتين في مدينتي رام الله وغزة العام المقبل 2020 إضافة الي قرارها فتح سفارتها المعتمدة لدى فلسطين في الأردن والذي تم الإعلام عنه في وقت سابق هذا العام.





وقال وزير الخارجية الماليزي سيف الدين عبد الله في تصريح صحفي له : هذا سيتيح لماليزيا إقامة تمثيل دبلوماسي على جانبي فلسطين مضيفا أنه من المستحيل أن تكون هناك سفارة لها في رام الله في الوقت الحالي ..اذ يتحتم عليها في هذا الحال التعامل مع اسرائيل .





وأشار عبدالله الي ان هذه المرة الأولى التي يكون لماليزيا سفيرا لدى فلسطين حيث يعتبر سفير ماليزيا في مصر محالا الي فلسطين موضحا أن المحادثات جارية مع الأردن الآن حول فتح سفارة ثانية في عمان قائلا " بمجرد ان نحصل على آذانهم سوف نرسل افرادنا".



