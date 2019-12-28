AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

فريدة الشوباشي: أردوغان ديكتاتور عدوانى يعتدى على الدول العربية بدون سند.. فيديو

السبت 28/ديسمبر/2019 - 10:17 م
فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي
Advertisements
محمد حليم قنديل
قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى، إن أردوغان ديكتاتور عدوانى يعتدى على الدول العربية بدون سند.

وأضافت فريدة الشوباشى، خلال تصريحات تليفزيونبة على قناة "إكسترا نيوز"، أن الخيانة تجرى فى دم جماعة الإخوان الإرهابية ولا يهمهم مصر ولا شعبها.

وتابعت الكاتبة الصحفية، أن الخلافة الاسلامية لا تصلح فى زمننا الحالى، مضيفا أن زمننا يحتاج الى قائد وشعب يسندون بعضهم لبعض.

وأشارت إلى أنه، لا يوجد إنسان وطنى يكون عايش بداخل دولة ويحتقرها ومن يفعل ذلك يكون خائنا ولا ينفع أن يكون مواطن مصرى بالمرة.

وأوضحت فريدة الشوباشي، أن مرشد الجماعة الارهابية الاخوانية قال "طظ فى مصر واللى فى مصر"، مشيرا إلى أنه تمنى أن الذى يحكم المصريين يكون ماليزى ولكن يجب أن يكون مسلم.
Advertisements

ترشيحاتنا

ملكة جمال الكون.. إطلالة جذابة لـ خطيبة تامر عاشور السابقة تبهر متابعيها

صرف 10 آلاف جنيه للمتوفي و5 آلالف للمصاب في حادث طريق بورسعيد دمياط.. تفاصيل

فيها حاجة حلوة.. ليلى علوى فى جولة سياحية مع مصمم عالمى .. صور

بعد ارتداء الأبيض في خطوبتها | شاهد إطلالات هنادي مهنا بنفس اللون.. أنهي أحلى؟

تمارين شاقة | رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا من داخل الجيم .. شاهد

الجثث تحولت لـ أشلاء .. التحفظ على سائق المقطورة المتسبب فى مصرع 23 شخصا بـ طريق بورسعيد – دمياط | التفاصيل الكاملة

AdvertisementS

هاجمت مجلس الخطيب.. جماهير الأهلي تغادر ستاد السلام أثناء مباراة بلاتينيوم بدوري الأبطال

حقيقة هتافات الجماهير ضد الخطيب في مباراة الأهلي وبلاتينيوم

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد تعادل الزمالك وزيسكو

الجثث تحولت لـ أشلاء .. التحفظ على سائق المقطورة المتسبب فى مصرع 23 شخصا بـ طريق بورسعيد – دمياط | التفاصيل الكاملة

شاهد.. رقص رانيا يوسف مع فاتن موسى زوجة مصطفى فهمي في حفل خاص

المرتبات تبدأ من 2100 جنيه.. الجيزة تعلن عن فرص عمل لأبناء المحافظة.. تفاصيل

مصرع 19 في تصادم مقطورة وأتوبيس على طريق بورسعيد - دمياط | صور

فايلر يستبعد كبير حراس المرمى من قائمة الأهلي أمام بلاتينيوم فى دورى أبطال أفريقيا

اول رد فعل من نبيل الحلفاوي بعد تعادل الزمالك امام زيسكو فى بطولة افريقيا

مباراة الشغب.. الهلال يفوز على النجم الساحلي 1-0 ويربك حسابات مجموعة الأهلي .. فيديو

بعد الظهور الأول .. 5 معلومات عن ابنة منى عراقى

الأهلي يتقدم بهدف على بلاتينيوم ويخسر أجاي وسمير في الشوط الأول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الشباب يتحدث عن الاستثمار الرياضي في ورشة حوارية

الأهلي يتقدم بهدف على بلاتينيوم ويخسر أجاي وسمير في الشوط الأول

اتحاد السلة يقدم الجهاز الفني للمنتخب الأول للإعلام