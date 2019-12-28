فريدة الشوباشي: أردوغان ديكتاتور عدوانى يعتدى على الدول العربية بدون سند.. فيديو

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشى، إن أردوغان ديكتاتور عدوانى يعتدى على الدول العربية بدون سند.



وأضافت فريدة الشوباشى، خلال تصريحات تليفزيونبة على قناة "إكسترا نيوز"، أن الخيانة تجرى فى دم جماعة الإخوان الإرهابية ولا يهمهم مصر ولا شعبها.



وتابعت الكاتبة الصحفية، أن الخلافة الاسلامية لا تصلح فى زمننا الحالى، مضيفا أن زمننا يحتاج الى قائد وشعب يسندون بعضهم لبعض.



وأشارت إلى أنه، لا يوجد إنسان وطنى يكون عايش بداخل دولة ويحتقرها ومن يفعل ذلك يكون خائنا ولا ينفع أن يكون مواطن مصرى بالمرة.



وأوضحت فريدة الشوباشي، أن مرشد الجماعة الارهابية الاخوانية قال "طظ فى مصر واللى فى مصر"، مشيرا إلى أنه تمنى أن الذى يحكم المصريين يكون ماليزى ولكن يجب أن يكون مسلم.