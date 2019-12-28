الدورى السعودى| الاتحاد يتعادل 1-1 بصعوبة مع الفتح

حسم التعادل الإيجابي (1-1)، مباراة الاتحاد والفتح، ضمن مباريات الجولة 13 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودى.



سجل محمد مجرشي هدف المباراة الوحيد لنادي الفتح عند الدقيقة 74، من جملة فنية رائعة انتهت بتصويبة قوية على يسار فواز القرني حارس الاتحاد.



وأحرز عبد الرحمن الغامدي هدف التعادل لنادي الاتحاد في الدقيقة 90 +4، بعدما تلقى تمريرة مميزة من رومارينهو ليضعها على يمين حارس الفتح.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى 13 نقطة في المركز الثالث عشر، فيما ارتفع رصيد الفتح إلى 9 نقاط في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب دوري المحترفين.

