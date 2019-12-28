غرفة القاهرة تكشف حقيقة زيادة أسعار الخضروات فى 2020

قال نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة "حاتم النجيب"، إن ارتفاع أسعار بعض السلع الأيام المقبلة غير مقلق، مؤكدا أنه سيكون طفيف للغاية بمبلغ نصف أو ربع جنيه وسيعود لطبيعته مرة أخرى بعد فترة.



وأضاف "النجيب" خلال مداخلة هاتفية علي فضائية "الحدث اليوم"، أن "زيادة المعروض نتيجة التوسع في المشاريع الزراعية على مدار العامين الماضيين، تحدث توازنًا في السوق المصري، ما ساهم في خفض الأسعار".



وأشار إلي أن بداية العروة الشتوية يكون الإنتاج قليلًا، وعند عملها بكامل طاقتها، يزداد الإنتاج تدريجيًا وتصبح الأسعار في متناول الجميع»، مؤكدًا أن «زيادة الإنتاج واستقرار الأسعار، وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، وانخفاض معدلات البطالة مؤشر إيجابي».



وتابع: «لا يوجد ارتفاع في الأسعار، السلع مستقرة بشكل نسبي، والمعلومات المتداولة أن الطماطم سترتفع ارتفاعًا جنونيًا غير صحيح»، موضحًا أنها تُباع في الأسواق بخمسة وأربعة جنيهات للمواطن وعلى أعلى جودة.