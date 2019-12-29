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اقتصاد

رجال الأعمال المصريين: الصين أعلى معدلات توريد السياح عالميا

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 02:03 ص
رئيس جمعية رجال الأعمال
رئيس جمعية رجال الأعمال
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ولاء عبد الكريم
أكد الدكتور فاروق ناصر، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الصين أكبر مورد للسياح عالمي بإجمالي 120 مليون سائح صيني سنويا.

قال في تصريحات له، أن الجمعية لديها تطلعات في مضاعفة حجم السياحة الصينية في مصر من 120 الف سائح سنويا إلي 600 الف سائح خلال 2020 ، من خلال الاشتراك في المعارض والبعثات التجارية واستغلال بروتوكول التعاون مع مقاطعة فوشان الصينية لمعرفة متطلبات واحتياجات السائح الصيني.

ذكر " ناصر" أن هناك مساعى واسعة النطاق مع الجانب الصيني للترويج للنشاط السياحي في مصر واستغلال العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين لدعم ذلك القطاع الهام.

أوضح أن هناك رغبة من جانب الشركات الصينية لتوسيع وزيادة استثماراتها في مصر في عدة مجالات بهدف الترويج لفرص التجارة والاستثمار في البلدين وجذب رؤوس الأموال الصينية.
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