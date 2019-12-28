علي جمعة : كلمتان نواجه بهما كل عجيب في الحياة

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء ، إن كلمة سبحان الله نواجه بها كل عجيب، مضيفا أن الإنسان يدرك عجب الحياة على مستويات مختلفة منهم من لا يدرك آيات الله التي تتكرر كل يوم كالصباح والمساء ولا يرى في ذلك عجبا في حين أنها من عجب العجاب.



وأضاف جمعة عبر الفيسبوك: أن من الآيات البينات التي كان ينبغي على المؤمن أن يتدبر فيها وأن يتوصل منها إلى صفات الرحمن سبحانه وتعالى {فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ}.



وأشار إلى أن (سبحان الله) كلمة نقولها ننزه فيها ربنا عن كل نقيصة، وعلى ذلك فنحن نصفه بالكمال بالكمال المطلق وبالقدرة المطلقة، وعلى ذلك فنحن نؤمن بقلوبنا بوجوده وبرحمته وفضله وبتنزلات تلك الرحمة على عباده بالليل والنهار هو المحيي المميت هو الحي القيوم {هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}.



أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نذكرها بعد الصلاة وعد لنا ثلاث وثلاثين (سبحان الله) تمثل جزءًا من الذكر الجامع وأهل الله الذين لهجت ألسنتهم بذكر الله وعلموا الأمة كيف يذكرون ربهم أطلقوا كلمة الذكر الجامع على ما ورد في حديثين نبويين شريفين (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) وردت في حديث (ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم) وردت في حديث آخر يذكر فيها رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أنها من كنزٍ تحت العرش، التفت أيها المسلم إلى تلك المعاني الراقية لا تمر عليك مرور الكرام، ولا تجعل الإلف الذي آنسته من كثرة تكرارها على لسانك تفقدك معناها.



وأكد مفتي الجمهورية السابق أن (سبحان الله) عبارة لابد أن تعيش بها وفيها لا أن ترددها بلسانك فقط .. فإذا ما فعلت ذلك وعايشتها انقطعت علائقك بالدنيا وامتلأ قلبك نورا وكشف لك ربك من أسرار الأدب معه سبحانه وتعالى.



وفي سياق آخر أشار عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى أن سيدنا رسول الله ﷺ وضع منهجًا واضحًا في التغيير فيقول: (ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول) [رواه مسلم وابن حبان] وهو أمر غاية في البساطة غاية في العمق، والبساطة والعمق سمتان تميزان أوامر الإسلام، فتخاطب العقل البشري على جميع المستويات بشكل يبهر العالم ويعين الجاهل ويتمكن الجميع من الفعل والعمل.



وأوضح: لابد أن نغير نمط حياتنا ؛ برنامج يومنا، ونجعله أكثر جدية مما هو عليه، وأكثر حكمة، فنرتب الأولويات ونعلم أن ارتكاب أخف الضررين واجب، ودفع أشد المفسدتين واجب، فلابد أن نحافظ على أوقاتنا ونتقن أعمالنا ونستقيم على ما بدأناه ولا نحقر صغائر الأمور فنقع في كبارها، ونحاول أن نكون حكماء، فمن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرًا كثيرًا، قال- تعالى-: (يُؤْتِى الحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا.



وأكمل مفتى الجمهورية السابق: هذا قبل الفوت وقبل الموت، فمع المحبرة إلى المقبرة، ومعناها أن العلم لا يعرف الكلمة الأخيرة، وأن تحصيله منهج حياة مستمر لا يقال: أن أحدًا قد أحاط به ،وكلمة قالها الإمام أحمد أو هي منسوبة إليه (العلم من المهد إلى اللحد) لها قيمتها اليوم وغدا، ومعناها ومبناها جميل، أما المعنى فإن الإنسان يطلب العلم؛ وينبغي له أن يطلبه من المهد إلى اللحد لا يكل ولا يمل، يتخذ كل الوسائل المشروعة سعيا وراء تحصيل العلم، كل علم، العلم اليقيني والعلم الظني ، العلم في نسيجه المتكامل، والعمل في صورة معلومات ،وفي هذا الشعار وضع الإنسان في مكانه الصحيح حيث أنه محتاج إلى غيره، وأن حياته قاصرة عن استيعاب المعلومات ،وأن الواجبات أكبر من الأوقات ،وأن فوق كل ذي علم عليم.



واستشهد عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بقوله- تعالى- في سورة الرعد: (إِنَّ اللَّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلاَ مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ)، أما في سورة الأنفال فيقول- تعالى-: (ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ).

