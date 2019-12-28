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توك شو

حماية المستهلك: الرئيس السيسي يؤكد دائما علي ضرورة ضبط الأسواق

السبت 28/ديسمبر/2019 - 10:29 م
صدى البلد
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توك شو
قال اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يؤكد علي ضرورة حماية حقوق المستهلكين وضبط الأسواق.

وتابع "عبد المعطي"، خلال مداخلة هاتفية علي قناة "الحدث اليوم" الفضائية، أن سيارات الضبطية القضائية الخاصة بجهاز حماية المستهلك ساهمت بشكل كبير في ضبط الأسواق المصرية، التي تتجه علي الفور للأستجابة لشكاوي المواطنين.

ونوه اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلي أن نجاح الجهاز والدولة المصرية في حماية المستهلك وضبط الأسواق يرجع بشكل كبير لتوعية المواطنين بحقوقهم.

وأشار، إلي أن عام 2020 سيشهد منظومة رقمية كبري وجديد، من خلال خطة تقوم عليها الدولة، فضلا عن نشر السيارات الضبطية في كل الجمهورية.

لافتا، إلي أنهم يقومون بحملات واسعة علي أسواق المستلزمات الطبية لضبط المخالفات في كافة المناطق الخاصة بها، مع التنسيق مع النائب العام لغلق تلك المنافذ الغير مرخصة، مؤكدا "القانون يطبق علي الجميع".
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