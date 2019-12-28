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أخبار العالم

الباتريوت صناعة سعودية يتصدر تويتر.. ومواطنون يرحبون

السبت 28/ديسمبر/2019 - 10:30 م
منظومة الباتريوت
منظومة الباتريوت
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محمود نوفل
تصدر وسم الباتريوت صناعة سعودية الترند السعودي اليوم بعد ساعات من الإعلان عن توقيع ريثيون الأمريكية لتوطين صيانة صواريخ الباتريوت في السعودية.

واحتشد الوسم بآلاف التغريدات التي تعبر عن الفخر والاعتزاز بالتطور الحاصل في مجال الصناعات العسكرية السعودية.

في البداية قال خالد : تطوير الصناعات العسكرية أحد المجالات الذي تراهن عليه الرؤية ، ويتوقع أن يكون هناك توطين تقنية صناعة الأسلحة وفرصة عمل للسعوديين خصوصا المتخصصين في هذا المجال العسكري المهم والحساس.

وقال محمد الخالدي : أي دولة ما تنهض إلا بكوادرها و ابنائها، الاستثمار في المحتوى المحلي هو استثمار للمستقبل و مو بس للحاضر .

أما خالد القحطاني فقال : انجاز وطني جديد شعوره بالفخر و الاطمئنان ان كل ما يقال سيكون على أرض الواقع لا محالة بإذن الله تعالى والعقبى لبقية الانجازات في طريقنا ل٢٠٣٠ .

من جانبه قال حسن : سنبقى شامخا يا وطني بسواعد أبنائك، وبرؤية قائدنا الملهم محمد بن سلمان. هو من يرى أن توطين الصناعات العسكرية عمل ضروري له آثاره الاقتصادية والعسكرية الايجابية على مستقبلنا.

وتابع بالقول : من وجهة نظري ان الهيئة بدأت في العمل وتحقيق ما هو مطلوب منها بشكل ممتاز. واعلنوا سابقا انهم يركزون أيضا على تطوير الكفاءات في مجال الصناعات العسكرية وحتى يدرسون إدراج مناهج في هذا التخصص.

وشارك بدر العوفي في الوسم بقوله : الحمدلله توطين الصناعة عندنا تتغير للأفضل تدريجيًا الى عام 2030 راح تصل نسبتها الى 50٪ بإذن الله.

وختم تركي الجهني بالقول : شراكة كبيرة مع شركة عريقة زي ريثيون، تسهم في نقل خبرات الصناعة العسكرية لأرض المملكة.

وكانت هيئة الصناعات العسكرية في المملكة العربية السعودية قد أعلنت عن توقيع أول اتفاقية شراكة صناعية مع شركة ريثيون العربية السعودية لتوطين صيانة وتجديد منظومة الدفاع الجوي”باتريوت” والتي تساهم بشكل كبير جدا في زيادة الإنتاج العسكري المحلي والتي تعيد هيكلة برنامج توازن عسكري رادع والذي يهدف الى استثمار القدرات المحلية والحد من الاستيراد من الخارج .
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