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اقتصاد

القابضة للنقل البري والبحري تنفذ 5 مشروعات لتداول الحاويات والأرصفة بتكلفة مبدئية 1.105 مليار جنيه

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 04:04 ص
النقل البحري والبري
النقل البحري والبري
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علياء فوزي
تستهدف الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، تنفيذ 5 مشروعات خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع هيئة قناة السويس بمدن الإسكندرية وبورسعيد بتكلفة تتجاوز الـ 1.105 مليار جنيه.

أعلن اللواء صلاح الدين حلمي، رئيس الشركة في تصريحات له، أن تلك المشروعات تتم بالتعاون مع مينائي الإسكندرية وبورسعيد و هيئة قناة السويس؛ إذ تجري استعدادات لإنشاء وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض على الأرصفة من ‪55 - 62‬ بميناء الإسكندرية بالاضافة لمشروع إنشاء وتشغيل وإدارة محطة الحاويات الثانية بميناء شرق بورسعيد .

أوضح أن المشروع الثالث يتمثل في إنشاء مركز لوجيستي بميناء شرق بورسعيد.، بالإضافة لمشروع تعميق وتكريك جزء من رصيف 96 بمحطة شركة الإسكندرية للحاويات بميناء الدخيلة بتكلفة 450 مليون جنيه وتنتهي المرحلة الأولى للمشروع في فبراير المقبل.

بالإضافة لمشروع تدعيم وتعميق أرصفة شركة دمياط للحاويات بتكلفة حوالي 655 مليون جنيه وتم الانتهاء من المرحلة الأولى منه.

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