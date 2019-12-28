داعية يقدم نصيحتين لكل رجل متزوج.. تعرف عليهما

قدم الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي نصيحتين لكل رجل متزوج، ألا يذكرهما في حياته.



وأوضح الداعية الإسلامي خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، أن هناك شيئان لا يجب على الزوج أن يذكرهما في حياته الزوجية، أولاهما: الإحسان للزوجة، مضيفا: "مش كل شوية تقول لمراتك أنا عملتلك كذا، هو أنت هتذلها كل شوية".



وأضاف أن الشيء الثاني يتمثل في عدم ذكر إساءة الزوجة، متابعًا: "مش كل شوية تقولها، فاكرة لما انفعلتي عليا في الموقف الفلاني".



وأشار إلى أن هناك شيئين بجب على المسلم أن يذكرهما دائمًا، أولاهما إحسان الزوجة إليه، والثاني تذكير نفسك بالإساءة إلى الآخرين، معقبًا: "لما تعيش بالأسلوب دا هتستريح في حياتك".