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سيارات

بعد إلغاء الجمارك عليها .. رينو rinault تطرح محركا جديدا لميجان جراند كوبيه 2020 megane grand coupe

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:00 ص
megane grand coupe
megane grand coupe
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اشرف عطية
أكد وكيل سيارات رينو انة يعمل على تقديم موديلات رينو ميجان جراند كوبيه renault grand coupe 2019 التي تستعد لالغاء الجمارك عليها بالكامل لورودها من تركيا في 2020 ، بمحركات جديدة تشمل تقديم السيارة بمحرك ملحق به شاحن توربيني او ما يعرف باسم نظام التيربو حيث كانت السيارة متاحة في وقت سابق بمحرك عادي ومحرك تيربو قبل أن توقف الشركة تقديم المحرك التيربو وتستقر على محرك واحد.

renault grand coupe 2019

و الجدير بالذكر ان السيارة renault grand coupe 2019 كانت متاحة في مصر خلال العام الحالي 2019 بمحرك بنزين 1600 سي سي بقوة 115 حصان وعزم دوران 156 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك CVT ، وتنتظر أن تأتي بداية من العام الجديد بمحرك اضافي تيربو لم تحدد سعته حتى الآن.

megane grand coupe

وتأتي السيارة renault grand coupe 2019 في مصر في الوقت الحالي بسعر يبدأ من 298 ألف جنيه لأول فئة و338 ألف جنيه للفئة الثانية و368 ألف جنيه للفئة الثالثة من السيارة، وينتظر حدوث تخفيضات تعادل ما بين 5 الي 7 آلاف جنيه في سعرها بعد بداية العام الجديد والغاء الجمارك عليها.
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