منتخب مصر لليد يفوز على صربيا وديا استعدادا لأمم إفريقيا

فاز منتخب مصر الأول لكرة اليد ، على نظيره الصربي وديا ، 28-27 في اطار استعداده لبطولة أمم إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.





ومن جانبه اكد مؤمن صفا المشرف علي المنتخبات الوطنية وامين الصندوق باتحاد اليد ان الفوز علي صربيا وديا مجرد بداية في طريق المنتخب الوطني نحو مهمته.





وقال صفا الحمد لله بداية جيدة لكن مازال الطريق امامنا طويلا ومازلنا في مرحلة الاعداد لانجاز المهمة.. نعمل ونبذل قصاري جهدنا والتوفيق من عند الله وباذن الله نتمني التوفيق لمنتخبنا في مهامه القادمة.



