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توك شو

محافظ بورسعيد يحكى التفاصيل المرعبة لحادث أتوبيس العمال

السبت 28/ديسمبر/2019 - 10:29 م
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
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عبد الخالق صلاح
قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن النيابة صرحت بدفن 9 جثامين من العمال المتوفين في حادث بورسعيد _ دمياط، منوها أن المحافظة سوف تصرف 10 آلاف جنيه للمتوفي و5 لكل مصاب.

وأوضح الغضبان، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي « أحمد موسى»، أنه بعد قرار النيابة العامة بالتصريح بدفن الجثث تم إعلان حالة الطوارئ بمستشفى بورسعيد العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وأشار الغضبان، إن الطريق آمن تماما، ولكن سائق السيارة النقل هو من قطع الطريق أمام الأتوبيس كان يقل 30 عاملا في أحد مصانع الملابس الجاهزة، مرددا: «أنا روحت بنفسي مكان الحادث ومش قادر أتخيل سائق التريلا عمل كده إزاي».

وأكمل الغضبان،: « الحادثة لا يتصورها عقل بسبب إهمال سائق التريلا .. الذي تم التحفظ عليه في أحد المستشفيات»، منوها أن الوفيات 23 شهيد عمل، وباقي الـ30 مصابين.

واستطرد الغضبان: « العمال غالبيتهم من محافظة دمياط يعملون في أحد مصانع الملابس الجاهزة ... ويعودون الى محافظتهم يوميا في الساعة الثالثة».

وتقدم الغضبان، بالتعازي إلى الضحايا والمصابين من شهداء العمال بعد تصادم سيارة تريلا مع أتوبيس عمال.
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