التخطيط تعرض استراتيجيتها للبرامج التدريبية خلال العام المالي الجاري

أكد رامي جلال، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، أن خطة التدريب للوزارة خلال العام المالي الجاري تتمثل في اعداد برامج التخطيط الاستراتيجي و الخطة والموازنة، ودراسات الجدوى وتقييم المشروعات، وإعداد خطة التنمية على مستوى المحافظات، وموازنات البرامج والأداء، وبرنامج تقييم ومتابعة الخطة وقياس مؤشرات الأداء.



أضاف في تصريحات له، أن الوزارة قدمت 3 برامج خلال العام المالي الجاري لتنمية مهارات المجتمع من بينها، برنامج تطبيقات الرياضيات والإحصاء فى التخطيط والتنمية، والذى استهدف طالبات كلية البنات جامعة عين شمس، وبرنامج التوعية البيئية والتنمية المستدامة، والذى استهدف طالبات كليات الزراعة بجامعات عين شمس والقاهرة، والبرنامج الثالث هو ندوة حول اللامركزية والحوكمة.



أما الفعاليات العلمية فكانت بمقر المعهد القومى للتخطيط وخصوصا المؤتمر الدولى للمعهد، وسيمنار الثلاثاء، ولقاء الخبراء، والمتابعات العلمية، وسيمنار شباب الباحثين، والندوات العلمية، والملتقى الفكري السنوي، وغيرها من الأنشطة والروافد التي تلاقت لتشكل ملامح الشخصية البحثية لهذه المؤسسة العريقة.

