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توك شو

مشهد لـ بيومي فؤاد يتسبب في ضحك الرئيس السيسي

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:45 م
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
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البهي عمرو
كشف الفنان بيومي فؤاد، تفاصيل مشاركته فى احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال إنه تلقى اتصالاً هاتفياً من أحد المسئولين عن الاحتفالية، موضحًا "الموضوع لم يستغرق نصف دقيقة". 

وأعرب، الفنان بيومي فؤاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الباش تاجر» الذي يبث عبر فضائية «الحدث اليوم»، تقديم الإعلامي أحمد دياب، عن سعادته لمشاركته فى أول حفل له أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي ومع أطفال من ذوى القدرات الخاصة.

وأشار الفنان بيومي فؤاد، إلى أنه عاش مع أطفال الحفل ثلاثة أيام من أجمل أيام حياته، موضحًا أن كل طفل من ذوى القدرات يمتلك موهبة ، مؤكدًا "مواهب مدفونة فى الأطفال ذوى القدرات الخاصة" .

وأكدت: الفنان بيومي فؤاد أن كل طفل من ذوى القدرات الخاصة يمتلك موهبة لا يمتلكها اي مواطن فى الحياة.

وحدث حوار كوميدي خلال الاحتفالية التى نٌظمت خلال الأيام الماضية بين الفنان بيومي فؤاد وأحمد طارق، طفل من ذوى القدرات الخاصة، ودار الحوار أن بيومي فؤاد فى دور سائق تاكسي و"أحمد" طفل من ذوى القدرات ويطلب من بيومي فؤاد توصيله لقاعة المنارة لمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الفنان بيومى فؤاد لـ الطفل أحمد: 
على فين يا حمادة؟
 ليرد الأخير: رايح أقابل الرئيس
 ليرد فؤاد: لا إله إلا الله..  ودخل الرئيس عبد الفتاح السيسي فى نوبة ضحك.
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