ضبط 3.9 ألف مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.





أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (3946) مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها المخالفات التالية :



