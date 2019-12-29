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حوادث

ضبط 3.9 ألف مخالفة مرورية متنوعة

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 01:01 ص
صورة أرشيفية - حملات
صورة أرشيفية - حملات مرورية
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أحمد مهدي - اسلام مقلد
واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم. 

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (3946) مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها المخالفات التالية :

(1365) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(180) مخالفة السير بدون ترخيص "قيادة وتسيير"، و(8) دراجات نارية مخالفة، و(25) مخالفة "موقف عشوائى"، و(46) مخالفة شروط الترخيص، و(24) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
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