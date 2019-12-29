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حوادث

تحت رعاية الرئيس.. مديريات الأمن تشارك فى المرحلة العاشرة من مبادرة كلنا واحد

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 02:03 ص
مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد
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مصطفى الرماح - محمد العيسوى
حرصت وزارة الداخلية على المشاركة الجادة والفاعلة لمنافذ "أمان" التابعة للوزارة فى المرحلة الجديدة من المبادرة، وذلك من خلال منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية وطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

جاء ذلك فى مديريات أمن "الأقصر، البحيرة، الشرقية ، الفيوم، المنوفية، المنيا، بنى سويف، القليوبية، سوهاج، دمياط".

كما تشهد المبادرة إقبالًا جماهيريًا مكثفًا وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرص سيادته على تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين خاصةً من محدودى الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابى للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.

جاء ذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة بإتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة ، فقد تواصل إنطلاق المرحلة العاشرة من مبادرة "كلنا واحد" بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية وطرحها بـعدد كبيرة من فروع كبرى السلاسل التجارية والشوادر على مستوى الجمهورية لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
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