نتائج إيجابية.. ضبط 1025 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .



وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1025) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة" .. أبرزها القضايا الآتية، تم ضبط مالك مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج السلع الغذائية "بسطرمة" بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (1,835) طن (بسطرمة "منتج نهائى" ، وكذا "مقطعات لحوم" مستلزمات إنتاج) معبأة داخل عبوات ذات أحجام وأوزان مختلفة بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



كما تم ضبط مسئول مصنع لإنتاج السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة القطامية (بمحافظة القاهرة) لحيازته (1,051) طن (مقطعات لحوم – مقطعات دواجن – دهون حيوانية – جلود دواجن – مفروم لحوم ) بدون بيانات وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .



فيما تم ضبط مسئول مطعم للوجبات الجاهزة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس (بمحافظة القاهرة) لحيازته كميات قدرها (515 كيلو جرام "مقطعات لحوم – مقطعات دواجن – دهون حيوانية – مفروم لحوم") بدون بيانات تفيد تاريخ الصلاحية أو الإنتاج "مجهولة المصدر" ، (1000 فرد "حمام" مذبوح خارج المجازر الحكومية وغير خاضع للإشراف البيطرى بدون بيانات "مجهولةالمصدر") مدخلًا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين .



وفى سياق متصل تم ضبط مسئول مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة دار السلام (بمحافظة القاهرة) لقيامه بالتلاعب فى منظومة صرف مقررات الخبز من خلال إثبات عمليات صرف وهمية وتصرفه فى كميات الدقيق البلدى المدعم ببيعها فى السوق السوداء ، وإستيلائه على أموال الدعم بدون وجه حق .. طبقًا لتقرير اللجنة المشكلة من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين وشركة تطبيقات الكروت الذكية يفيد بأن المبالغ التى تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا قدرها (2,109,128 - إثنين مليون ومائة وتسعة ألف ومائة وثمانية وعشرون جنيه) قام بالإستيلاء عليها دون وجه حق.



كما تم ضبط مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة بدر (بمحافظة البحيرة) لتجميعه (5 أطنان "أسمدة زراعية" مدون عليها يوريا خاصة ببنك التنمية والإئتمان الزراعى محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية ) قدرت بقيمة مالية "17500 جنيه تقريبًا ".



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.