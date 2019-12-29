ضبط 240 قضية مخدرات وتنفيذ 82 ألف حكم قضائى متنوع

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة،لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .
أسفرت جهودها فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط (عدد 212 قطعة سلاح نارى، بحوزة 196 متهم) .. وذلك على النحو التالى، رشاش بورسعيدى ، و (17) بندقية آلية، و بندقية رصاص ، و (48) بندقية خرطوش، و (18) طبنجة، و (127) فرد محلى، و (296) طلقة مختلفة الأعيرة، و(25) خزينة متنوعة ، و (246) قطعة سلاح أبيض، و ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.
وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (82894) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:(361) حكم جناية، و (24385) حكم حبس جزئى، و (4579) حكم حبس مستأنف، و (42442) حكم غرامة، و (11127) حكم مخالفة .
و فى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط (6) متهمينن ، كونوا (3) تشكيلات عصابية، إرتكبوا (14) حادث متنوع.
وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (240) قضية مخدرات بحوزة (257) متهم، ضُبط خلالها الآتى: كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 33,037 كيلو جرام)، و كمية من مخدر البانجو وزنت ( 27,595 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 3,051 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 20 جرام )، و كمية من مخدر الشابو وزنت ( 1,200 كيلو جرام )، و كمية من مخدر البودرة وزنت ( 368 جرام )، و كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 809 جرام)،و كمية من مخدر الفودو وزنت ( 52 جرام)، وعدد (6593) قرص مخدر .
و فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين تم ضبط (46) متهم.
و فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (29) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.
و فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (366) دراجة نارية مخالفة.
و فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تم إعادة (9 سيارات – 5 دراجات نارية).
و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (27655) مخالفة مرورية.
و فى مجال فحص السائقين تم فحص (158) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (13) منهم .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
أسفرت جهودها فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط (عدد 212 قطعة سلاح نارى، بحوزة 196 متهم) .. وذلك على النحو التالى، رشاش بورسعيدى ، و (17) بندقية آلية، و بندقية رصاص ، و (48) بندقية خرطوش، و (18) طبنجة، و (127) فرد محلى، و (296) طلقة مختلفة الأعيرة، و(25) خزينة متنوعة ، و (246) قطعة سلاح أبيض، و ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.
وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (82894) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:(361) حكم جناية، و (24385) حكم حبس جزئى، و (4579) حكم حبس مستأنف، و (42442) حكم غرامة، و (11127) حكم مخالفة .
و فى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط (6) متهمينن ، كونوا (3) تشكيلات عصابية، إرتكبوا (14) حادث متنوع.
وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (240) قضية مخدرات بحوزة (257) متهم، ضُبط خلالها الآتى: كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 33,037 كيلو جرام)، و كمية من مخدر البانجو وزنت ( 27,595 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 3,051 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 20 جرام )، و كمية من مخدر الشابو وزنت ( 1,200 كيلو جرام )، و كمية من مخدر البودرة وزنت ( 368 جرام )، و كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 809 جرام)،و كمية من مخدر الفودو وزنت ( 52 جرام)، وعدد (6593) قرص مخدر .
و فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين تم ضبط (46) متهم.
و فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (29) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.
و فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (366) دراجة نارية مخالفة.
و فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تم إعادة (9 سيارات – 5 دراجات نارية).
و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (27655) مخالفة مرورية.
و فى مجال فحص السائقين تم فحص (158) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (13) منهم .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.