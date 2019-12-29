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حوادث

ضبط 240 قضية مخدرات وتنفيذ 82 ألف حكم قضائى متنوع

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 04:03 ص
صورة أرشيفية - مواد
صورة أرشيفية - مواد مخدرة
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رامى المهدي - اسلام مقلد
وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة،لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

أسفرت جهودها فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط (عدد 212 قطعة سلاح نارى، بحوزة 196 متهم) .. وذلك على النحو التالى، رشاش بورسعيدى ، و (17) بندقية آلية، و بندقية رصاص ، و (48) بندقية خرطوش، و (18) طبنجة، و (127) فرد محلى، و (296) طلقة مختلفة الأعيرة، و(25) خزينة متنوعة ، و (246) قطعة سلاح أبيض، و ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (82894) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:(361) حكم جناية، و (24385) حكم حبس جزئى، و (4579) حكم حبس مستأنف، و (42442) حكم غرامة، و (11127) حكم مخالفة .

و فى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط (6) متهمينن ، كونوا (3) تشكيلات عصابية، إرتكبوا (14) حادث متنوع.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (240) قضية مخدرات بحوزة (257) متهم، ضُبط خلالها الآتى: كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 33,037 كيلو جرام)، و كمية من مخدر البانجو وزنت ( 27,595 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 3,051 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 20 جرام )، و كمية من مخدر الشابو وزنت ( 1,200 كيلو جرام )، و كمية من مخدر البودرة وزنت ( 368 جرام )، و كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 809 جرام)،و كمية من مخدر الفودو وزنت ( 52 جرام)، وعدد (6593) قرص مخدر .

و فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين تم ضبط (46) متهم.

و فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (29) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

و فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (366) دراجة نارية مخالفة.

و فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تم إعادة (9 سيارات – 5 دراجات نارية).

و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (27655) مخالفة مرورية.

و فى مجال فحص السائقين تم فحص (158) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (13) منهم .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
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