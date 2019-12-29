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حوادث

أمن المنافذ: ضبط قضايا تهريب ومزاولة مهنة بدون تصريح

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 05:03 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
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رامى المهدي - عمرو خليفة
شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. وذلك على النحو التالى: فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط (6) قضايا تهريب (ملابس أجنبية الصنع – بطاطين – أمتعة شخصية – أدوات منزلية - مستحضرات تجميل – مُكملات غذائية) .

وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (33) قضية (مزاولة مهنة بدون تصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات مسطح مائى ، سلاح أبيض ، إنتهاء فترة التصريح ، إنتحال صفة ).

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (1328) مخالفة مرورية متنوعة، أما فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (296) حكم قضائى متنوع.

وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات" تم ضبط (6) قضايا متنوعة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
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