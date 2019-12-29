نتائج جهود حملات البيئة والمسطحات في ضبط المخالفات

نفذت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.



أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها على النحو التالى: فى مجال الثروة الزراعية تم ضبط (3 مصانع "مواد غذائية" بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن البحيرة) بإجمالى مضبوطات بلغت (12,5 طن مواد غذائية) بدون بيانات – متغيرة الخواص - غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية وقانون الغش التجارى.



كما تم ضبط (4 مجازر بنطاق مديرية أمن القليوبية) بمخالفات (بيع اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى – ذبح وتحضير اللحوم خارج المجازر) وذلك بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية.



وفى مجال الملاحة الداخلية تم ضبط (11) قضية متنوعة بمخالفات (إنتهاء التراخيص الملاحية – عدم وجود رخصة قيادة) بالمخالفة لقانون الملاحة.



أما فى مجال حماية البيئة والصحة العامة فتم ضبط (18) سيارة بنطاق مديرية أمن القاهرة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة.



كما تم ضبط (3) منشآت بنطاق مديرية أمن الجيزة لوجود بعض المخالفات للاشتراطات البيئية بالمخالفة لقانون البيئة، و(18) قضية بنطاق مديرية أمن البحيرة بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل والمجارى المائية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.