السفير الياباني : يسعدنى كثيرًا أن أستقبل مع الشعب المصري هذا العام الجديد

هنأ السفير ماساكي نوكي ، سفير اليابان بالقاهرة ، المصريين بالعام الجديد قائلًا: يسعدنى كثيرًا أن أستقبل مع الشعب المصري هذا العام الجديد السعيد علي مصر واليابان متقدمًا للشعب المصري بدعواتي القلبية بدوام الصحة والسعادة ومواصلة تعزيز علاقات الصداقة بين مصر واليابان.





وقال السفير نوكي في تصريحات صحفية له أن هناك العديد من الأحداث المهمة التي حدثت في عام 2019، منها تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، ومن ثم عززت مصر واليابان التعاون فيما بينهما لتعزيز السلام والتنمية في إفريقيا.





واضاف : وبالنسبة لليابان، فقد عقدت قمة العشرين بمدينة أوساكا في شهر يونيو و مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (تيكاد 7) في شهر أغسطس، وعليه فقد قام الرئيس السيسي بزيارة اليابان مرتين في هاتين المناسبتين والتقى برئيس الوزراء شينزو آبي لتعزيز العلاقات الثنائية.





وتابع : وفي اليابان أيضًا، تم إعلام العالم في الداخل والخارج بتولي الإمبراطور الجديد من خلال مراسم التنصيب التي بدأت في أكتوبر الماضي. ومع تولي الإمبراطور الجديد للعرش، بدأت حقبة جديدة في اليابان تسمى "ريوا" والتي تعني بالعربية "التناغم الجميل".





واستكمل : وخلال عام 2020، وهو العام الأول من عصر ريوا، سيكون هناك اثنين من الأحداث الهامة لتعزيز العلاقة بين مصر واليابان، أولهما هو إقامة دورة الألعاب الأوليمبية والبارليمبية "طوكيو 2020"، والتي من خلالها سندعم ونشجع بحماس اللاعبين المصريين، وفي مقدمتهم فريق كرة القدم وفريق الجودو.



