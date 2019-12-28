AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

السفير الياباني : يسعدنى كثيرًا أن أستقبل مع الشعب المصري هذا العام الجديد

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:47 م
ماساكي نوكي
ماساكي نوكي
Advertisements
محمود نوفل
هنأ السفير ماساكي نوكي ، سفير اليابان بالقاهرة ، المصريين بالعام الجديد قائلًا: يسعدنى كثيرًا أن أستقبل مع الشعب المصري هذا العام الجديد السعيد علي مصر واليابان متقدمًا للشعب المصري بدعواتي القلبية بدوام الصحة والسعادة ومواصلة تعزيز علاقات الصداقة بين مصر واليابان.

وقال السفير نوكي في تصريحات صحفية له أن هناك العديد من الأحداث المهمة التي حدثت في عام 2019، منها تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، ومن ثم عززت مصر واليابان التعاون فيما بينهما لتعزيز السلام والتنمية في إفريقيا. 

واضاف : وبالنسبة لليابان، فقد عقدت قمة العشرين بمدينة أوساكا في شهر يونيو و مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (تيكاد 7) في شهر أغسطس، وعليه فقد قام الرئيس السيسي بزيارة اليابان مرتين في هاتين المناسبتين والتقى برئيس الوزراء شينزو آبي لتعزيز العلاقات الثنائية. 

وتابع : وفي اليابان أيضًا، تم إعلام العالم في الداخل والخارج بتولي الإمبراطور الجديد من خلال مراسم التنصيب التي بدأت في أكتوبر الماضي. ومع تولي الإمبراطور الجديد للعرش، بدأت حقبة جديدة في اليابان تسمى "ريوا" والتي تعني بالعربية "التناغم الجميل".

واستكمل : وخلال عام 2020، وهو العام الأول من عصر ريوا، سيكون هناك اثنين من الأحداث الهامة لتعزيز العلاقة بين مصر واليابان، أولهما هو إقامة دورة الألعاب الأوليمبية والبارليمبية "طوكيو 2020"، والتي من خلالها سندعم ونشجع بحماس اللاعبين المصريين، وفي مقدمتهم فريق كرة القدم وفريق الجودو.

واستطرد : أما ثاني هذه الأحداث فهو افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث تدعم اليابان بناء هذا المتحف كأكبر متحف في العالم، كما تقدم له الدعم الفني من أجل عرض التراث الحضاري المصري والحفاظ عليه وترميمه، والعالم كله مهتم بالمتحف المصري الكبير الذي سيقدم الحضارة المصرية للعالم.
Advertisements

ترشيحاتنا

شهداء لقمة العيش ..ارتفاع عدد وفيات حادث طريق بورسعيد - دمياط لـ21

اُنفخ على إبهامك 30 ثانية وانظر ما سيحدث

هاجمت مجلس الخطيب.. جماهير الأهلي تغادر ستاد السلام أثناء مباراة بلاتينيوم بدوري الأبطال

اكتشف بنفسك.. 13 سبباً وراء غازات البطن

ابتداء من اليوم.. شارع الثورة اتجاه واحد

هروب فايز السراج.. الجار الله يكشف مصير رئيس وزراء حكومة الوفاق الليبية..التفاصيل

AdvertisementS

حقيقة هتافات الجماهير ضد الخطيب في مباراة الأهلي وبلاتينيوم

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد تعادل الزمالك وزيسكو

هاجمت مجلس الخطيب.. جماهير الأهلي تغادر ستاد السلام أثناء مباراة بلاتينيوم بدوري الأبطال

الجثث تحولت لـ أشلاء .. التحفظ على سائق المقطورة المتسبب فى مصرع 23 شخصا بـ طريق بورسعيد – دمياط | التفاصيل الكاملة

هروب فايز السراج.. الجار الله يكشف مصير رئيس وزراء حكومة الوفاق الليبية..التفاصيل

مصرع 19 في تصادم مقطورة وأتوبيس على طريق بورسعيد - دمياط | صور

فايلر يستبعد كبير حراس المرمى من قائمة الأهلي أمام بلاتينيوم فى دورى أبطال أفريقيا

أعترف بقسوته .. شيرين عبد الوهاب: أنا ما يتقليش اخرسى | شاهد

المرتبات تبدأ من 2100 جنيه.. الجيزة تعلن عن فرص عمل لأبناء المحافظة.. تفاصيل

الكويت مهددة بـ زلزال مدمر | تفاصيل

جريمة قطرية جديدة | تميم يرسل مرتزقة أفارقة إلى السعودية لتنفيذ عمليات إرهابية

اول رد فعل من نبيل الحلفاوي بعد تعادل الزمالك امام زيسكو فى بطولة افريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للعام الثانى على التوالي .. ريماس شريف تحصد ذهبية بطولة الجمهورية للجمباز

وزير الشباب يتحدث عن الاستثمار الرياضي في ورشة حوارية

الأهلي يتقدم بهدف على بلاتينيوم ويخسر أجاي وسمير في الشوط الأول