صيد ثمين للإرهابيين.. اختفاء وثائق حساسة من مقر المخابرات البريطانية

نقلت قناة "سي إن إن" الأمريكية عن مصدر مطلع أن وثائق حساسة اختفت من مقر جهاز المخابرات الخارجية البريطانية MI6 بالعاصمة لندن.



وأوضحت القناة أن الوثائق المختفية لا تخص الحكومة البريطانية، وإنما تخص شركة و تحتوي على تصميم مقر جهاز المخابرات وإجراءات الأمن المتبعة فيه.



وأضافت القناة أن الوثائق فُقدت أثناء تنفيذ عملية تطوير للمقر على يد شركة "بلفور بيتي" العملاقة للمقاولات.



وبحسب القناة، كان من المفترض أن يتم الاحتفاظ بالوثائق المذكورة في غرفة مؤمّنة تحت إشراف الشركة أثناء القيام بأعمال التطوير.



ونقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن مصدر قوله إن "فقدان وثائق حساسة كهذه عمل غير مسئول بالمرة.و هذه الوثائق يمكن ان تكون صيدًا ثمينًا لأي عملاء معادين أو إرهابيين".



وأضافت الصحيفة أن جهاز المخابرات فسخ عقده مع شركة "بلفور بيتي" لتطوير المقر بعد فقدان الوثائق.