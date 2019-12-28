AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بيومي فؤاد يكشف أهم أعماله في الفترة المقبلة.. فيديو

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:30 م
الفنان بيومي فؤاد
الفنان بيومي فؤاد
Advertisements
البهي عمرو
كشف الفنان بيومي فؤاد، تفاصيل أعماله فى القادمة، وقال إنه وقع عقد مسلسل سيتم عرضه فى الفترة المقبلة، وأن هذا المسلسل هو خالد بن الوليد.

وأضاف، الفنان بيومي فؤاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الباش تاجر» الذي يبث عبر فضائية «الحدث اليوم»، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أنه لم يقم بالإمضاء على أي مسلسل آخر سوى خالد بن الوليد ورفض الإفصاح عن أى تفاصيل أخرى بالمسلسل.

وأشار، الفنان بيومي فؤاد، إلى أنه يقرأ بعض المسلسلات الكوميدية حاليًا لاختيار الأفضل، معلقًا "احنا متأخرين شويه فى المسلسلات الكوميدية بس ان شاء الله هيكون فى حاجة مميزة" .

وقدم، الفنان بيومي فؤاد ، التحية لبعض الشخصيات التي وقفت بجانبه خلال الفترة الماضية.

وأوضح الفنان بيومي فؤاد، أن هناك ثلاث شخصيات يريد توجيه الشكر لهم وهم : حسن عبده وهو أول من آمن بموهبته فى أيام الدراسة بالجامعة، والمخرج عصام السيد، والمخرج خالد جلال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

باسم ياخور يستعيد ذكريات مسلسل خالد بن الوليد

خالد بن الوليد .. كندة علوش لـ عمرو يوسف : هتكون قد المسئولية

ترشيحاتنا

السحر يطارد الزمالك .. مشاجرة بين محمد أبو جبل وحامل الكرات بسبب فوطة

تضليل.. نقيب الفلاحين يصدم شعبة الخضروات بعد إعلانها عدم زيادة أسعار الطماطم

ابتداء من اليوم.. شارع الثورة اتجاه واحد

تأييد حبس الراقصة جوهرة سنة في التحريض على الفسق والفجور

الراقصة جوهرة رقصت بدون شورت وأدت حركات وإيماءات جنسية للزبائن ..ننشر حيثيات حبسها سنة

مأموريات للبحث عن الراقصة جوهرة | ومصادر: دفاعها يطعن أمام النقض

AdvertisementS

حقيقة هتافات الجماهير ضد الخطيب في مباراة الأهلي وبلاتينيوم

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد تعادل الزمالك وزيسكو

هاجمت مجلس الخطيب.. جماهير الأهلي تغادر ستاد السلام أثناء مباراة بلاتينيوم بدوري الأبطال

الجثث تحولت لـ أشلاء .. التحفظ على سائق المقطورة المتسبب فى مصرع 23 شخصا بـ طريق بورسعيد – دمياط | التفاصيل الكاملة

هروب فايز السراج.. الجار الله يكشف مصير رئيس وزراء حكومة الوفاق الليبية..التفاصيل

مصرع 19 في تصادم مقطورة وأتوبيس على طريق بورسعيد - دمياط | صور

فايلر يستبعد كبير حراس المرمى من قائمة الأهلي أمام بلاتينيوم فى دورى أبطال أفريقيا

أعترف بقسوته .. شيرين عبد الوهاب: أنا ما يتقليش اخرسى | شاهد

المرتبات تبدأ من 2100 جنيه.. الجيزة تعلن عن فرص عمل لأبناء المحافظة.. تفاصيل

الكويت مهددة بـ زلزال مدمر | تفاصيل

جريمة قطرية جديدة | تميم يرسل مرتزقة أفارقة إلى السعودية لتنفيذ عمليات إرهابية

اول رد فعل من نبيل الحلفاوي بعد تعادل الزمالك امام زيسكو فى بطولة افريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للعام الثانى على التوالي .. ريماس شريف تحصد ذهبية بطولة الجمهورية للجمباز

وزير الشباب يتحدث عن الاستثمار الرياضي في ورشة حوارية

الأهلي يتقدم بهدف على بلاتينيوم ويخسر أجاي وسمير في الشوط الأول