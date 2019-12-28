بيومي فؤاد يكشف أهم أعماله في الفترة المقبلة.. فيديو

كشف الفنان بيومي فؤاد، تفاصيل أعماله فى القادمة، وقال إنه وقع عقد مسلسل سيتم عرضه فى الفترة المقبلة، وأن هذا المسلسل هو خالد بن الوليد.
وأضاف، الفنان بيومي فؤاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الباش تاجر» الذي يبث عبر فضائية «الحدث اليوم»، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أنه لم يقم بالإمضاء على أي مسلسل آخر سوى خالد بن الوليد ورفض الإفصاح عن أى تفاصيل أخرى بالمسلسل.
وأشار، الفنان بيومي فؤاد، إلى أنه يقرأ بعض المسلسلات الكوميدية حاليًا لاختيار الأفضل، معلقًا "احنا متأخرين شويه فى المسلسلات الكوميدية بس ان شاء الله هيكون فى حاجة مميزة" .
وقدم، الفنان بيومي فؤاد ، التحية لبعض الشخصيات التي وقفت بجانبه خلال الفترة الماضية.
وأوضح الفنان بيومي فؤاد، أن هناك ثلاث شخصيات يريد توجيه الشكر لهم وهم : حسن عبده وهو أول من آمن بموهبته فى أيام الدراسة بالجامعة، والمخرج عصام السيد، والمخرج خالد جلال.
وأضاف، الفنان بيومي فؤاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الباش تاجر» الذي يبث عبر فضائية «الحدث اليوم»، تقديم الإعلامي أحمد دياب، أنه لم يقم بالإمضاء على أي مسلسل آخر سوى خالد بن الوليد ورفض الإفصاح عن أى تفاصيل أخرى بالمسلسل.
وأشار، الفنان بيومي فؤاد، إلى أنه يقرأ بعض المسلسلات الكوميدية حاليًا لاختيار الأفضل، معلقًا "احنا متأخرين شويه فى المسلسلات الكوميدية بس ان شاء الله هيكون فى حاجة مميزة" .
وقدم، الفنان بيومي فؤاد ، التحية لبعض الشخصيات التي وقفت بجانبه خلال الفترة الماضية.
وأوضح الفنان بيومي فؤاد، أن هناك ثلاث شخصيات يريد توجيه الشكر لهم وهم : حسن عبده وهو أول من آمن بموهبته فى أيام الدراسة بالجامعة، والمخرج عصام السيد، والمخرج خالد جلال.