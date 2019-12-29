الحكومة مستعدة.. مدبولي يناقش سبل دعم الشركات المصرية في أفريقيا.. برلمانيون: تسهم فى زيادة تنفيذ المشروعات المختلفة في الأسواق الأفريقية.. ومطالب بحل مشاكل دعم الصادرات المتراكمة منذ 2011

رئيس الحكومة يجتمع بالوزراء من أجل تيسير إجراءات دخول الشركات المصرية في أفريقيا

لضمان سد أحتياجاتها.. برلماني يطالب بوضع آليات واضحة لدراسة الأسواق الأفريقية

من أجل الدخول للأسواق الأفريقية.. برلماني يطالب بحل جميع مشاكل المصنعين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مع المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة "السويدي إليكتريك"، وأيمن جريشة، المستشار الاقتصادي للاتحاد العام للغرف التجارية، بشأن مناقشة سُبل تيسير إجراءات دخول الشركات المصرية لتنفيذ المشروعات المختلفة في أفريقيا.واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على أهمية مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها الدولة، سواء داخل مصر، أو خارجها، ولاسيما في قارة إفريقيا كأحد الأسواق الواعدة التي تسعى الدولة للتواجد بها بكل ثقلها، ولمساعدة أشقائنا فى تحقيق التنمية.وطلب الدكتور مصطفى مدبولي وضع تصور شامل لكيفية تواجد الشركات المصرية بصورة قوية في دول القارة الإفريقية، على أن يشمل هذا التصور آليات دعم الحكومة للقطاع الخاص المصري، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لمساندة الشركات المصرية للتنافس بقوة في هذه الأسواق، قائلا: " نحن مستعدون لذلك"، كما طلب مدبولي، خلال الاجتماع، تحديد الدول التي يرون أنه يمكن البدء في وضع استراتيجية للتواجد بها كأولوية أولى للمشروعات المزمع تنفيذها في القارة الإفريقية.وأكد رئيس الوزراء أن هناك بالفعل فرصًا واسعة للتعاون مع أشقائنا في الدول الإفريقية، ولاسيما في مشروعات البنية الأساسية، وعلى رأسها مشروعات الكهرباء، والطرق، وكذا توفير الأدوية اللازمة، لافتًا إلى أن هناك مؤسسات تمويل دولية مستعدة للتعاون معنا؛ لضخ التمويل المطلوب لتنفيذ تلك المشروعات في إفريقيا.من جانبهم، رحب الحضور بتعاون الحكومة مع القطاع الخاص بشكل مثمر وبنّاء، ومساندته للدخول لأسواق الدول الإفريقية، معربين عن اتفاق وجهات النظر مع الحكومة بشأن إمكانية تحديد أولويات وخطة العمل في المرحلة المقبلة للإسراع بتنفيذ المشروعات بالدول التي سيتم تحديدها، وتعهدوا بتقديم تصور شامل في هذا الشأن للعرض على رئيس الوزراء.واختتم رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على ضرورة الإسراع بوضع هذا التصور في أقرب وقت ممكن؛ كي يتسنى البدء بشكل عاجل في خطة تنفيذ المشروعات ذات الأولوية كمرحلة مبدئية في دول القارة الإفريقية.وفى المقابل، أيد عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تجاه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة في تيسير إجراءات دخول الشركات المصرية لتنفيذ المشروعات المختلفة في أفريقيا.وقال "الجوهرى" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر مستعدة للدخول بقوة في الأسواق الإفريقية واتجاه رئيس الحكومة إلى هذا الأمر سيكون له مردود أيجابي في تسهيل الإجراءات الخاصة بهذا الأمر مما ينتج عنه زيادة كبيرة في تنفيذ المشروعات المختلفة في الأسواق الإفريقية الواعدة.وطالب عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، بضرورة وضع آليات واضحة لتواجد الشركات المصرية بصورة قوية في دور القارة الإفريقية، مؤكدًا أيضا على ضرورة عمل دراسة دقيقة للأسواق داخل هذه الدول لمعرفة احتياجاتها والعمل على إدخال الشركات المصرية لتنفيذ المشروعات المختلفة لسد احتياجاتها.كما طالب سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة حل مشاكل المصنعين نهائيا، التي مشاكل دعم الصادرات المتراكمة منذ 2011 بالاضافة إلى دعم المصانع من غاز وكهرباء ومياة وغيرها لتسهيل عملية دخول الشركات المصرية في الاسواق الافريقية.وقال "البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تجاه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة في تيسير إجراءات دخول الشركات المصرية لتنفيذ المشروعات المختلفة في أفريقيا سيكون له مردوده الإيجابي على القارة من جهة والشركات المصرية من جهة أخرى، ولكن إذا تم حل جميع المشاكل التي تعرقل المصنعين.وأكد النائب مصر تمتلك مؤهلات كبيرة لدخول الاسواق الافريقية الواعدة ولكن تحتاج إلى مساندة قوية من جانب الحكومة ولابد أن يكون هناك مراعاة لمتطلبات المصانع والشركات لتشجيعهم على دخول الأسواق الأفريقية وغيرها.