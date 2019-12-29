AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

الحكومة مستعدة.. مدبولي يناقش سبل دعم الشركات المصرية في أفريقيا.. برلمانيون: تسهم فى زيادة تنفيذ المشروعات المختلفة في الأسواق الأفريقية.. ومطالب بحل مشاكل دعم الصادرات المتراكمة منذ 2011

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 03:10 ص
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
Advertisements
حسن رضوان
  • رئيس الحكومة يجتمع بالوزراء من أجل تيسير إجراءات دخول الشركات المصرية في أفريقيا
  • لضمان سد أحتياجاتها.. برلماني يطالب بوضع آليات واضحة لدراسة الأسواق الأفريقية
  • من أجل الدخول للأسواق الأفريقية.. برلماني يطالب بحل جميع مشاكل المصنعين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مع المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة "السويدي إليكتريك"، وأيمن جريشة، المستشار الاقتصادي للاتحاد العام للغرف التجارية، بشأن مناقشة سُبل تيسير إجراءات دخول الشركات المصرية لتنفيذ المشروعات المختلفة في أفريقيا.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على أهمية مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية والخدمية التي تنفذها الدولة، سواء داخل مصر، أو خارجها، ولاسيما في قارة إفريقيا كأحد الأسواق الواعدة التي تسعى الدولة للتواجد بها بكل ثقلها، ولمساعدة أشقائنا فى تحقيق التنمية.

وطلب الدكتور مصطفى مدبولي وضع تصور شامل لكيفية تواجد الشركات المصرية بصورة قوية في دول القارة الإفريقية، على أن يشمل هذا التصور آليات دعم الحكومة للقطاع الخاص المصري، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لمساندة الشركات المصرية للتنافس بقوة في هذه الأسواق، قائلا: " نحن مستعدون لذلك"، كما طلب مدبولي، خلال الاجتماع، تحديد الدول التي يرون أنه يمكن البدء في وضع استراتيجية للتواجد بها كأولوية أولى للمشروعات المزمع تنفيذها في القارة الإفريقية.

وأكد رئيس الوزراء أن هناك بالفعل فرصًا واسعة للتعاون مع أشقائنا في الدول الإفريقية، ولاسيما في مشروعات البنية الأساسية، وعلى رأسها مشروعات الكهرباء، والطرق، وكذا توفير الأدوية اللازمة، لافتًا إلى أن هناك مؤسسات تمويل دولية مستعدة للتعاون معنا؛ لضخ التمويل المطلوب لتنفيذ تلك المشروعات في إفريقيا.

من جانبهم، رحب الحضور بتعاون الحكومة مع القطاع الخاص بشكل مثمر وبنّاء، ومساندته للدخول لأسواق الدول الإفريقية، معربين عن اتفاق وجهات النظر مع الحكومة بشأن إمكانية تحديد أولويات وخطة العمل في المرحلة المقبلة للإسراع بتنفيذ المشروعات بالدول التي سيتم تحديدها، وتعهدوا بتقديم تصور شامل في هذا الشأن للعرض على رئيس الوزراء.

واختتم رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على ضرورة الإسراع بوضع هذا التصور في أقرب وقت ممكن؛ كي يتسنى البدء بشكل عاجل في خطة تنفيذ المشروعات ذات الأولوية كمرحلة مبدئية في دول القارة الإفريقية.

وفى المقابل، أيد عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تجاه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة في تيسير إجراءات دخول الشركات المصرية لتنفيذ المشروعات المختلفة في أفريقيا.

وقال "الجوهرى" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مصر مستعدة للدخول بقوة في الأسواق الإفريقية واتجاه رئيس الحكومة إلى هذا الأمر سيكون له مردود أيجابي في تسهيل الإجراءات الخاصة بهذا الأمر مما ينتج عنه زيادة كبيرة في تنفيذ المشروعات المختلفة في الأسواق الإفريقية الواعدة.

وطالب عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، بضرورة وضع آليات واضحة لتواجد الشركات المصرية بصورة قوية في دور القارة الإفريقية، مؤكدًا أيضا على ضرورة عمل دراسة دقيقة للأسواق داخل هذه الدول لمعرفة احتياجاتها والعمل على إدخال الشركات المصرية لتنفيذ المشروعات المختلفة لسد احتياجاتها.

كما طالب سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة حل مشاكل المصنعين نهائيا، التي مشاكل دعم الصادرات المتراكمة منذ 2011 بالاضافة إلى دعم المصانع من غاز وكهرباء ومياة وغيرها لتسهيل عملية دخول الشركات المصرية في الاسواق الافريقية.

وقال "البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تجاه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الحكومة في تيسير إجراءات دخول الشركات المصرية لتنفيذ المشروعات المختلفة في أفريقيا سيكون له مردوده الإيجابي على القارة من جهة والشركات المصرية من جهة أخرى، ولكن إذا تم حل جميع المشاكل التي تعرقل المصنعين.

وأكد النائب مصر تمتلك مؤهلات كبيرة لدخول الاسواق الافريقية الواعدة ولكن تحتاج إلى مساندة قوية من جانب الحكومة ولابد أن يكون هناك مراعاة لمتطلبات المصانع والشركات لتشجيعهم على دخول الأسواق الأفريقية وغيرها.
Advertisements

ترشيحاتنا

نبيل الحلفاوي يعلق على أداء الأهلي أمام بلاتنيوم.. شاهد

بالوثائق.. أردوغان يستعد لإعلان خلافته.. ومستشاره: نعمل على ظهور المهدي المنتظر

بعد الظهور الأول .. 5 معلومات عن ابنة منى عراقى

جريمة قطرية جديدة | تميم يرسل مرتزقة أفارقة إلى السعودية لتنفيذ عمليات إرهابية

اُنفخ على إبهامك 30 ثانية وانظر ما سيحدث

حقيقة هتافات الجماهير ضد الخطيب في مباراة الأهلي وبلاتينيوم

AdvertisementS

حقيقة هتافات الجماهير ضد الخطيب في مباراة الأهلي وبلاتينيوم

هاجمت مجلس الخطيب.. جماهير الأهلي تغادر ستاد السلام أثناء مباراة بلاتينيوم بدوري الأبطال

أعترف بقسوته .. شيرين عبد الوهاب: أنا ما يتقليش اخرسى | شاهد

الجثث تحولت لـ أشلاء .. التحفظ على سائق المقطورة المتسبب فى مصرع 23 شخصا بـ طريق بورسعيد – دمياط | التفاصيل الكاملة

هروب فايز السراج.. الجار الله يكشف مصير رئيس وزراء حكومة الوفاق الليبية..التفاصيل

حادث مروع.. انقلاب مقطورة على طريق سريع وسحق عدد من السيارات | فيديو

جريمة قطرية جديدة | تميم يرسل مرتزقة أفارقة إلى السعودية لتنفيذ عمليات إرهابية

أخبار النادي الأهلي.. الأحمر وصيفاً في مجموعته.. والجماهير تهاجم الخطيب .. وضربة موجعة للفريق

المرتبات تبدأ من 2100 جنيه.. الجيزة تعلن عن فرص عمل لأبناء المحافظة.. تفاصيل

قرار سعودي مفاجئ بشأن العمالة الإثيوبية.. تفاصيل

قنابل موقوتة .. أحمد موسي : سائقو النقل الثقيل يقودون بسرعات جنونية ولا رادع لهم.. فيديو

مباراة الشغب.. الهلال يفوز على النجم الساحلي 1-0 ويربك حسابات مجموعة الأهلي .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امسك متحرش.. الشرطة السعودية تلقي القبض على شخصين تعمدا مضايقة النساء

بلا رحمة.. سعودي يعثر على رضيع داخل كيس أسود في صندوق قمامة.. فيديو

للعام الثانى على التوالي .. ريماس شريف تحصد ذهبية بطولة الجمهورية للجمباز