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برلمان

أخبار البرلمان.. تحرك عاجل بعد مصرع 23 شخصا بـ بورسعيد - تفاصيل دمج مصانع "بير السلم" في الاقتصاد الرسمي

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:21 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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حسن رضوان
يقدّم موقع "صدى البلد"، عدة خدمات لاطلاع قُرَّائه على كل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز أخبار البرلمان على مدار يوم السبت 28 ديسمبر:

أول تحرك برلماني في مصرع 23 شخصا بحادث طريق بورسعيد - دمياط
طالبت شادية خضير عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بضرورة إعادة الكشف المفاجئ على جميع السائقين للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة وتجنب وقوع حوادث بشعة.

تحرك برلماني عاجل لدمج مصانع "بير السلم" في الاقتصاد الرسمي
أعلن سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بشأن إدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

من أجل الدخول للأسواق الافريقية.. برلماني يطالب بحل جميع مشاكل المصنعين
طالب سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة حل مشاكل المصنعين نهائيا، التي منها دعم الصادرات المتراكمة منذ 2011 بالاضافة إلى دعم المصانع من غاز وكهرباء ومياه وغيرها لتسهيل عملية دخول الشركات المصرية في الاسواق الافريقية.

برلماني يضع شروطًا لنجاح عملية ربط الموانئ البحرية بالنافذة الواحدة إلكترونيًا
أيد عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، نتائج الاجتماع الذي تم بين الدكتور محمد معيط وزير المالية والمهندس كامل الوزير وزير النقل بشأن تعزيز التعاون في تطوير منظومة العمل بالموانئ البحرية، والتحول التدريجي إلى النافذة الواحدة بما يسهم في تقليل زمن الافراج تكاليف التخليص الجمركي.

اعتماد 260 مليون جنيه لنائبي المرج وعين شمس لتنفيذ 3 كباري
نجح كل من النائب أحمد علي إبراهيم، والنائب يسري الأسيوطي، عضوا مجلس النواب عن دائرتي المرج وعين شمس، في تخصيص 260 مليون جنيه لتنفيذ ٣ كباري ورفع كفاءة عدد من الشوارع التي تربط بين الدائرتين.

مواصلة العطاء.. حب الوطن يسلم الجواكت المدرسية لذوي الاحتياجات الخاصة بمدارس شبرا
يواصل إئتلاف حب الوطن، عطاءه الخدمي التنموي المتميز، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية " حياة كريمة" و ينجح اليوم السبت في تنظيم الفاعلية الأولى، لتوزيع الجواكت المدرسية للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، بمدارس شبرا، بالإدارة التعليمية بشمال القاهرة.

«دفاع النواب» تشيد بخطة الداخلية لتأمين الكنائس والمنشآت الهامة خلال أعياد الميلاد
أشاد اللواء خالد خلف الله ، عضو لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب ، بالخطة الأمنية الاستراتيجية التى اعتمدها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لتأمين الكنائس والمنشآت الهامة خلال أعياد الميلاد والاحتفال برأس السنة ودور العبادة ، مؤكدا أن الشرطة المصرية دائما لديها الذراع الطولي وقادرة علي حماية امن البلاد من الداخل.

وكيل البرلمان: جهود مخلصة من مستقبل وطن لإثراء الحياة السياسية
ثمن الوكيل الأول للبرلمان السيد الشريف، الجهود المخلصة التي يبذلها حزب مستقبل وطن لرعاية حوار وطني شامل يجمع الأحزاب المصرية على طاولة واحدة، مؤكدا أن الحزب لا يزال يقوم بأدوار مشهودة لإثراء الحياة السياسية والحزبية في مرحلة فارقة، بما ينعكس إيجابا على قوة الدولة المصرية.
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تحرك برلماني عاجل لدمج مصانع "بير السلم" في الاقتصاد الرسمي

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