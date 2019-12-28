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صحة بورسعيد تكشف عدد حالات الوفاة والمصابين في حادث أتوبيس الموت

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:24 م
أتوبيس الموت
أتوبيس الموت
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حمزة شعيب
كشف الدكتور أحمد حسن أبو هاشم، مدير مديرية الصحة بمحافظة بورسعيد، عن عدد حالات الوفيات والمصابين بـ طريق بورسعيد دمياط، مضيفا:" أعداد ضحايا الحادث ارتفع إلى 23 قتيلا، وإصابة 7 آخرين، مؤكدا أن سيارات الاسعاف انتقلت على الفور لموقع الحادث بعد ورود البلاغ بالواقعة، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات المحافظة لإنقاذهم بالحال.

وأوضح مدير مديرية الصحة ببورسعيد، خلال تصريحات تلفزيونية، أن حالة اغلب المصابين أصبحت مستقرة، مؤكدا أن هناك حالة واحدة قد تم التصريح لها بالخروج بعد تحسن حالتها الصحية، موضحا أنه تم توجيه كافة الإمكانات لرعاية المصابين.

يذكر أن الضحايا لقوا مصرعهم جراء حادث تصادم بين أتوبيس ومينى باص، على طريق بورسعيد دمياط، خلال عودتهم من عملهم بإحدى مصانع الملابس الجاهزة في بورسعيد، ولقوا مصرعهم إثر إصابتهم بالحادث وتم نقل جثامين المتوفين إلى المشرحة.
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