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توك شو

أسماء واجهت خطيبها بإصابتها بالسرطان فتزوجها.. فيديو

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 12:12 ص
صدى البلد
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خالد محيي الدين
قالت أسماء سعيد إحدى محاربات مرض السرطان، إنها بدأت بالشعور بدوخة ودوار شديد بعد خطوبتها بأشهر قليلة، اعتقدت أنها بسبب ضغوطات العمل، لتقوم خلالها بإجراء عدد من التحليل للكشف عن الأنيميا، ولكنها فوجئت بإصابتها باللوكيميا، ولوهلة أعتقدت أن حياتى انتهت.

وأضافت "أسماء سعيد"، خلال مداخلة هاتفية علي قناة "اون اي" الفضائية، أنها قررت علي الفور الاتصال بخطيبها وإبلاغه بقرار الانفصال بسبب مرضها.

وتابعت، أنها فوجئت بدر خطيبها "انا مقدرش اعيش من غيرك" ، وطلب منها البدء فى الخضوع للعلاج الفوري، لافتا إلي أنه مادام يوجد علاج يصبح هناك أمل فى الشفاء".

وأكدت، أن معرفتها من المرض جاءت قبل كتب كتابها بشهرين فقط، ولكن والدها طلب منه تأجيل كتب الكتاب لحين الانتهاء من التحاليل والفحوصات اللازمة.

وأوضح أحمد سيد، زوج أسماء محاربة السرطان، "فى البداية لابد أن نرضى بما يكتبه الله لنا، وأسماء منذ أن كانت خطيبتى لا أستطيع أن أعيش بدونها، وهى جوهرة لا يمكن التفريط فيها".
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