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مبدع في الغناء والعزف على العود .. حارس عقار بالمهندسين: أنا أهلاوي متعصب وبغني ببلاش

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 01:10 ص
حوار محمود سعد مع
حوار محمود سعد مع حارس العقار
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كـريـم الـخـطـيـب
قدم الإعلامي محمود سعد حلقة خاصة من برنامج «باب الخلق» المذاع على قناة «النهار» بعنوان «البواب .. الفنان قصة باهي والعود»، مؤكدا أنه يحب كرة القدم ويشجع نادي الأهلي قائلا «أنا أهلاوي متعصب».

وأجرى الإعلامي محمود سعد مع باهي حارس إحدى العقارات في شارع محي الدين أبو العز، حيث أكد أنه من الأقصر يعمل في مهنة حارس العقار لأكثر من 10 سنوات في هذا العقار.

وقال «باهي» إن عمله الأساسي هو في الزراعة، موضحا أنه متزوج من امرأتين، ويوفر لهما السكن، لافتا إلى أنه كان يتقاضى راتبا 600 جنيه، مضيفا أن لديه من زوجته الأولى 4 أولاد وبنتان، وزوجته الثانية ولدان.

وأضاف «باهي» أن هوايته المفضلة الغناء والعزف على العود، موضحا أنه كان يشارك الغناء في الأفراح والمناسبات، وقدم في العديد من المسابقات الغنائية وأجرى لقاءات تلفزيونية، مؤكدا أن علاقته ممتازة مع السكان ودائما يفتخرون به وأنه فنان موهوب.

وقدم حارس العقار العديد من الأغاني أثناء تلحينه علي العود منها أغنية : نظرة، ليلة امبارح مجاليش نوم، وحلوين من يومنا والله، مضيفا أنه يغني بدون أجر في بعض الأحيان للأهالي بعد العشاء.
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