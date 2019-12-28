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منوعات

حادث مروع.. انقلاب مقطورة على طريق سريع وسحق عدد من السيارات | فيديو

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:36 م
صدى البلد
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أحمد شريف
كشفت لقطات مروعة لحظة انقلاب مقطورة ذات 18 عجلة واصابتها شخصين في مشهد صادم ومرعب.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، تلقت شرطة ولاية تكساس الامريكية بلاغا يفيد بوقوع حادث سير اسفر عن تحطم سيارتين على الطريق السريع بمقاطعة لوبوك الجمعة الماضية.

واظهر الفيديو المقطورة وهي تسير بسرعة عالية لتقتحم الطريق الجانبي وكادت تسحق عددا من المارة قبل أن تنقلب وتسقط اعلى سيارة

وذكرت الصحيفة أن العديد من المركبات الأخرى تحطمت لاحقًا في الجزء الخلفي من نصف المقطورة حيث كان هناك ضباب كثيف في المنطقة في ذلك الوقت.

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